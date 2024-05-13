新华社耶路撒冷/开罗5月12日电 题：以色列为何一意孤行扩大在拉法军事行动

新华社记者王卓伦 吕迎旭 李芮

在埃及首都开罗举行的最新一轮加沙停火谈判近日再度无果而终。同时，以色列方面决定扩大在巴勒斯坦加沙地带南部城市拉法的军事行动。国际社会对以色列此举普遍担忧，认为以军的进一步行动将让加沙地带人道主义灾难雪上加霜。

以色列一意孤行

新一轮加沙停火谈判本月7日起在开罗举行。9日，以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）分别释放出谈判破裂的消息。与此同时，以方表示将继续在拉法发动进攻。据多家媒体报道，以安全内阁9日晚批准以军扩大在拉法的军事行动。以色列国防军发言人哈加里12日发表视频讲话说，以军继续在拉法对哈马斯进行“精准打击”。

以色列进攻拉法的主要目的是消灭哈马斯。以总理内塔尼亚胡多次表示，只有彻底摧毁哈马斯在拉法的4个营，以色列才能实现其军事行动三大目标，即解救被扣押以方人员、消灭哈马斯、确保加沙地带不再对以色列构成威胁。

对于大规模进攻拉法，以色列的主要后盾美国并不支持。美国国务卿布林肯12日表示，这只能造成“大混乱”和“无政府状态”，而不会消灭哈马斯。美国政府还迫于舆论压力首次暂缓向以色列输送武器。美国总统拜登8日表示，如果以军进攻拉法，美国将不会为其提供炸弹等武器。

在以色列国内，越来越多民众对内塔尼亚胡政府强烈不满，并自发走上街头抗议，希望战火能够早日平息。《耶路撒冷邮报》公布的最新民调显示，70%的以色列民众对政府信任度低，58%的人认为内塔尼亚胡应立即辞职。

不过，上述压力并不足以让以色列改变其大规模进攻拉法的计划。有分析认为，内塔尼亚胡正采取“以战养政”策略，通过保持国家的“战争状态”来维持其政权。以色列区域外交政策研究所所长尼姆罗德·戈伦指出，内塔尼亚胡领导的执政联盟受到极右翼政党牵制。

作为极右翼强硬派代表的以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔曾明确发出警告，政府若不与哈马斯战斗到底，他领导的犹太力量党将退出执政联盟。该党退出将意味着内塔尼亚胡政府垮台。以色列财长、极右翼政党宗教犹太复国主义者党领导人比撒列·斯莫特里赫日前也在社交媒体上发文警告，如果内塔尼亚胡敢取消对拉法的进攻，该党将推翻政府。

至于美国的施压，舆论普遍认为这并不会影响以色列攻打拉法。事实上，拜登在对以施压的同时，依然承诺将继续确保以色列的“铁穹”防空系统等能有效抵御外来袭击。耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼指出，美国考虑对以色列“断供”武器只是为了塑造自身形象的权宜之计，两国间防务关系牢不可破，“断供”能否真正落实尚不明朗。美国《华尔街日报》网站文章也援引以色列官员和分析人士的观点说，拜登的警告只是在传递一个政治信号，短期内并不会影响以色列的作战能力。

国际社会强烈反对

巴以新一轮冲突延宕至今已超过7个月。根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门12日发布的数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.5万巴勒斯坦人死亡、超过7.8万人受伤。

拉法是加沙地带仅存的尚未被以军地面部队大规模进攻的主要城市，逾百万名巴勒斯坦人正在那里避难。以军一旦对拉法发动大规模地面进攻，势必造成大量平民伤亡，加剧加沙地带人道主义灾难，因此该计划遭到国际社会广泛批评和反对。

联合国秘书长古特雷斯日前警告，随着以军在拉法推进军事行动，加沙地带面临“大规模人道主义灾难”风险。

以军已控制拉法口岸加沙地带一侧，从而迫使口岸关闭。世界粮食计划署日前警告，该机构在加沙南部的救济食品库存到11日就“无粮可发”。多个援助组织表示，加沙地带燃料告急，危及医院运行。

南非敦促联合国国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军，并要求以色列确保人道主义救援物资以及国际救援和调查人员等顺利进入加沙地带。

埃及总统府也发表声明说，埃及总统塞西和约旦首相哈苏奈9日在开罗会晤时重申，两国“完全拒绝”以色列入侵拉法，以色列的行动堵住了受伤和生病的巴勒斯坦人的唯一安全出口，并阻碍了人道主义和救济援助的运送。

近些天来，以军不断向拉法居民下达疏散令。据悉，已有约11万人被迫重返在战火中被大面积摧毁的加沙地带北部地区，还有约30万人前往以方指定的马瓦西“人道主义区”。不过，联合国和国际援助机构官员说，该“人道主义区”已过于拥挤，难以承受大批人员涌入。欧洲理事会主席米歇尔11日在社交媒体上写道：“将被困在拉法的平民疏散到不安全地区的命令是不可接受的。”

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