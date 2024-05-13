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华为影像全球巡展在迪拜开幕

2024年05月13日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月13日电 （记者张志文）日前，“温暖的世界”——华为影像XMAGE全球巡展在阿联酋迪拜阿萨卡艺术区开幕。本次巡展共设有“自然的奥秘”“景观与空间”“与动物对话”“生命的故事”“我与你”“运动的乐趣”“瞬间的力量”以及“少年的世界”等8个主题，从数百万张华为手机用户拍摄的作品中，遴选出近300幅照片，从不同的视角和风格，呈现世界各个角落温暖、宁静而明亮的瞬间，展现出普通人群的真实感染力。

“温暖的世界”——华为影像XMAGE全球巡展。主办方供图

“温暖的世界”——华为影像XMAGE全球巡展。主办方供图

全球巡展策展人、第九届中国摄影家协会副主席陈小波表示：“在这个以技术和速度为主导的时代，人们往往容易被外界的喧嚣和压力所影响，很欣慰看到全球各地的创作者用华为手机捕捉和诠释温暖的瞬间，这些影像成为人与人产生心灵共振的桥梁，传递本真的温暖与美好。”

美国国家地理杂志签约摄影师基思·拉津斯基在开幕仪式上表示，“影像作为人类共同的语言，不仅可以记录美好，更可以促进交流。从此次巡展中，可以看到华为在‘科技’与‘艺术’上的思考，带来真实有温度的品牌理念。”

开幕式上，2024华为影像大赛也同步启动。今年大赛新设置“瞬间”“面孔”“远与近”“风格”四个组别，由第九届中国摄影家协会副主席陈小波，美国国家地理杂志签约摄影师、艾美奖提名导演基思·拉津斯基，时尚摄影师及导演詹姆斯·珀尔斯，肖像摄影师及视觉艺术家苏西·贝利安斯卡，华为终端业务李昌竹等组成评委会。他们兼具专业化视角和多元化背景，基于对影像表达的深刻洞察，将共同评选出最终的获奖作品，挖掘打动人心的影像故事。

(责编：燕勐、杨牧)

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