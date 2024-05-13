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山东省泰安市代表团与巴西中国和平统一促进会举行座谈会

2024年05月13日13:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢5月10日电 （记者陈海琪）当地时间5月10日，率团在巴西访问的山东省泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛一行到访里约热内卢巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

杨洪涛在致辞中推介了泰安市的经贸项目、投资环境、历史文化、人文旅游，表示希望借此次到访里约的机会，利用驻里约总领馆和巴西和统会的渠道优势，充分发掘泰安市与里约市以及巴西其它主要城市的经贸合作潜力，搭建合作机制和交流平台。

山东省泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

山东省泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，今年是中巴两国建交50周年，里约也即将迎来G20峰会。总领馆愿全力支持和配合泰安市与巴西各市密切交流与合作，为深化中巴友好关系贡献力量。总领馆期待巴西侨胞利用此次座谈会的机会，进一步与代表团成员加深对彼此的了解，拓展合作领域，共同探讨合作模式，为中巴友好交流合作开辟更加广阔的前景。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春对泰安市代表团一行访问里约表示热烈欢迎，并介绍了巴西和统会工作开展情况。张小春指出，巴西和统会曾多次与山东省的代表团在巴西举行座谈会，和山东省各部门建立了密切联系，希望借此次座谈机会，与泰安市各部门进一步加强协调，通过定期举办机制性活动，促进中巴两国在政治、经济、文化等领域的合作与交流走深走实。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆领事曾粲，巴西和统会永久荣誉会长王俊晓、名誉会长叶王平、执行会长林海平、第一常务副会长王申晓等一同参加座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

(责编：燕勐、杨牧)

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