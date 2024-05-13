人民网雅加达5月11日电 （记者李培松、曹师韵）2024年5月10日上午，由中国教育部中外语言交流合作中心（以下简称语合中心）主办，印尼雅加达华文教育协调机构承办的2023—2024年度赴印尼国际中文教育志愿者项目交流分享会在印度尼西亚雅加达顺利举办。

中外语言交流合作中心副主任静炜、雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰等嘉宾出席交流分享会并致辞。志愿者项目合作学校代表、雅加达在岗志愿者教师共计50余人受邀参加此次活动。

活动现场。中外语言交流合作中心供图

会议开始，语合中心赴印尼志愿者管理教师李玉立作了本年度志愿者管理工作汇报。

蔡昌杰在致辞中表示：“语合中心一直是华文教学工作的坚强后盾，为印尼选派了优秀的志愿者教师，协助印尼华文教育和中文教学工作。”他希望有越来越多热爱中文的印尼青少年能更深入地了解中国文化，了解中国的发展，为增进印中两国的友好交流与发展做出努力。他鼓励更多的年轻人加入到志愿者队伍中来，为印尼的华文教育贡献自己的力量。

静炜首先对印尼在岗志愿者教师表达了慰问。她高度肯定了志愿者作为民间交往的使者在中印尼文化交流方面发挥的重要作用。她表示，志愿者们在挑战中不断成长，用身体力行践行着志愿者使命，用教育精神照亮了三尺讲台。希望志愿者能够加强学习、丰富自己、开阔视野，走出不一样的人生路。

全体参会人员观看了《青春有梦，瀚宇高歌》志愿者主题视频、回顾了2023—2024任期志愿者在印尼工作和生活的精彩瞬间之后，莱弗士学校志愿者万坤作为优秀志愿者代表分享了一年来的志愿者心路历程，回忆了难忘的任教时光。随后，棉兰亚洲国际友好学院和雅加达崇德三语学校作为志愿者项目合作方代表从学校的角度浅谈了中文教育的意义及志愿者教师的价值，并对志愿者项目提出了宝贵意见。

交流分享结束后，雅加达华文教育协调机构对42名印尼在岗志愿者教师颁发荣誉证书，表彰他们为印尼中文教育事业做出的突出贡献。大会在全体志愿者合唱《瀚宇之花盛开》中落下帷幕。

赴印尼志愿者项目自2004年启动以来已走过二十个年头，中外语言交流合作中心累计向印尼派遣国际中文教育志愿者17批1800余人次，这些志愿者遍布印尼各大岛屿的大、中、小学，极大满足了印尼学生学习中文的需求，促进了任教学校的中文教学发展，为印尼培养了大量的中文人才，也为中印尼民间友好交往做出了巨大贡献。

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