人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届东南亚孔子学院国际学术会议在印度尼西亚巴厘省成功举办

2024年05月13日13:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达5月13日电 （记者李培松、曹师韵）5月9日至12日，首届东南亚孔子学院国际学术会议在印度尼西亚巴厘省成功举办。此次会议由印度尼西亚三一一大学孔子学院和伽内什师范大学巴陵康孔子学院联合举办，会议主题为“数字智能时代中国—东南亚文化交流背景下的中文教育本土化、国际化与现代化”，线上线下共300余人参加会议。

会议代表合影。印尼三一一大学孔子学院供图

会议代表合影。印尼三一一大学孔子学院供图

开幕式上，三一一大学副校长艾哈迈德·尤努斯教授和伽内什师范大学副校长格德·拉斯本·丹特斯教授分别为大会致开幕词和欢迎词，肯定了此次联合办会的意义，并表达了未来深度合作的意愿。

本届会议共设“中文教学与研究”“本土教材与教法”和“中国-东南亚文化”三个分论坛，邀请了来自中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾等国家的19位资深专家做主旨演讲，各位专家结合各自研究领域，围绕“数智时代中文教育的本土化、国际化和现代化”这一主题，对国际中文教育和文化交流互鉴的前沿问题进行了深入交流和探讨。

此外，线上线下的39位青年学者进行了分组报告，大会特邀暨南大学邵宜教授、巴陵康孔子学院朱敏霞副教授、马来西亚玛拉工艺大学叶俊杰博士担任点评专家。会议根据专家点评选出的优秀论文将在三一一大学孔子学院国际期刊《MANARINABLE》上择期发表。

来自泰国清迈大学孔子学院、菲律宾红溪礼示大学孔子学院、马来西亚玛拉工艺大学孔子学院等6位中外方院长主持会议。

会议为国际中文教育理论与实践的深度对话提供了一个良好的平台。青年学者大都来自东南亚各国中文教学一线，报告内容从不同角度展示了当前各国中文教学中存在的问题及思考，而主旨专家的报告高屋建瓴，为一线教师提供了学理上的指导及应用上的启示。此次会议的成功举办，得到三一一大学孔子学院和巴陵康孔子学院的中外方合作院校中国西华大学、信阳师范大学和印度尼西亚三一一大学、伽内什师范大学的大力支持，这是多校合作开展学术活动的全新尝试，为未来的多方位、深层次合作奠定了坚实基础。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部