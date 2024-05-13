人民网雅加达5月13日电 （记者李培松、曹师韵）5月9日至12日，首届东南亚孔子学院国际学术会议在印度尼西亚巴厘省成功举办。此次会议由印度尼西亚三一一大学孔子学院和伽内什师范大学巴陵康孔子学院联合举办，会议主题为“数字智能时代中国—东南亚文化交流背景下的中文教育本土化、国际化与现代化”，线上线下共300余人参加会议。

会议代表合影。印尼三一一大学孔子学院供图

开幕式上，三一一大学副校长艾哈迈德·尤努斯教授和伽内什师范大学副校长格德·拉斯本·丹特斯教授分别为大会致开幕词和欢迎词，肯定了此次联合办会的意义，并表达了未来深度合作的意愿。

本届会议共设“中文教学与研究”“本土教材与教法”和“中国-东南亚文化”三个分论坛，邀请了来自中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾等国家的19位资深专家做主旨演讲，各位专家结合各自研究领域，围绕“数智时代中文教育的本土化、国际化和现代化”这一主题，对国际中文教育和文化交流互鉴的前沿问题进行了深入交流和探讨。

此外，线上线下的39位青年学者进行了分组报告，大会特邀暨南大学邵宜教授、巴陵康孔子学院朱敏霞副教授、马来西亚玛拉工艺大学叶俊杰博士担任点评专家。会议根据专家点评选出的优秀论文将在三一一大学孔子学院国际期刊《MANARINABLE》上择期发表。

来自泰国清迈大学孔子学院、菲律宾红溪礼示大学孔子学院、马来西亚玛拉工艺大学孔子学院等6位中外方院长主持会议。

会议为国际中文教育理论与实践的深度对话提供了一个良好的平台。青年学者大都来自东南亚各国中文教学一线，报告内容从不同角度展示了当前各国中文教学中存在的问题及思考，而主旨专家的报告高屋建瓴，为一线教师提供了学理上的指导及应用上的启示。此次会议的成功举办，得到三一一大学孔子学院和巴陵康孔子学院的中外方合作院校中国西华大学、信阳师范大学和印度尼西亚三一一大学、伽内什师范大学的大力支持，这是多校合作开展学术活动的全新尝试，为未来的多方位、深层次合作奠定了坚实基础。

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