章思远

近日，美方一些政客关于台湾问题的谬论甚嚣尘上。美国国务卿布林肯发表声明称，美方强烈鼓励世卫组织邀请台湾以观察员身份参加今年世卫大会。美国国务院东亚局助卿帮办兼中国事务协调员蓝墨客妄称联大第2758号决议“未认可、不等于、不反映对一个中国原则的共识”，炮制所谓“台湾有意义参与联合国系统”叙事，鼓吹所谓“台湾地位未定论”。美方这些言论完全是对事实的歪曲、对历史的篡改，是对国际法和国际关系基本准则的践踏，更是对中国人民赤裸裸的挑衅，嚣张至极，性质极其恶劣。

中国绝不惯着美方肆意妄为毛病。5月10日晚，外交部北美大洋洲司司长杨涛举行吹风会，全面系统阐明联大第2758号决议的来龙去脉、是非曲直及中方立场，及时正本清源，匡正视听。这无疑给了企图在国际舆论场乱带节奏的美国人一记响亮的耳光。

美国睁着眼睛说瞎话。联大第2758号决议白纸黑字、清清楚楚地写明，“决定恢复中华人民共和国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。无论从政治上、法律上还是程序上，决议都明确了世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，而不是一个国家，明确了中国在联合国的席位只有一个，中华人民共和国政府是唯一合法代表，不存在“两个中国”“一中一台”。这是无可否认的客观事实，也是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。联合国系统始终遵循联大第2758号决议，秉持一个中国原则处理涉台问题。联合国秘书处法律事务办公室出具的法律意见也强调，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”，“台湾当局不享有任何形式的政府地位”。

美国作为《开罗宣言》《波茨坦公告》的签署方，作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，对台湾属于中国的历史和法律事实应当是一清二楚的。但美国不仅没有带头遵守联大决议，反而一再质疑、曲解，侵蚀联合国根基，践踏国际法原则，还企图用自己的恶意歪曲误导国际舆论，将自己的错误立场强加给国际社会。这是典型的知法犯法，充分暴露出美国唯我独尊的霸权心态。

值得警惕的是，美国一直在不停虚化掏空一个中国原则。中美建交45年来，美国不断违反一个中国原则和中美三个联合公报，仍在干涉中国内政，阻挠中国统一。美国声称坚持一个中国政策，却加上“与台湾关系法”“对台六项保证”作为前缀、后注。美台官员会面，双方签署具有主权意涵和官方性质的协议，美国向台湾输送武器弹药，难道这就是美方所谓的“非官方”关系吗？美方多次向中方承诺，不支持“台独”，不支持“一中一台”，美方真的做到了吗？还是原本美方心里想的就是说一套、做一套？

美国频繁炒作台湾问题，变本加厉打“台湾牌”，不断冲击一个中国原则底线，究其目的，不过是为了“以台制华”。当前，乌克兰危机和巴以冲突牵扯了美国很多精力。但美国依然闲不住，企图利用台湾问题在亚太地区挑起事端，遏制中国。这就是自己过不好，但看不得别人过得好，总想给别人找点事。美方的错误在于始终没有解决好对华战略认知问题，始终把中国视为最主要竞争对手和最重大地缘政治挑战，这是对中国的严重误判。

中方已多次告诫美方，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。对于“台独”势力分裂活动和外部纵容支持，我们不会听之任之。美国不要低估中国实现祖国统一的决心和能力。正如杨涛司长吹风时所说，联大第2758号决议不容挑战，美国只有严格遵守的义务，没有任意曲解的资格。美方不要站在国际社会的对立面，不要站在国际正义的对立面，不要站在国际关系基本准则的对立面。一个中国原则不可撼动，打“台湾牌”必然引火烧身，搞“以台制华”必然以失败告终。如果美方真的希望保持中美关系总体稳定，就要不玩火、不折腾、不挑事、不越界，把对中方所做承诺切实落实到行动上来。美方究竟怎么做，我们将拭目以待。

（作者是国际问题观察员 ）

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