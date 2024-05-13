直航通航仪式现场。埃内斯·多明戈斯摄

人民网墨西哥城5月13日电 （记者谢佳宁）当地时间5月11日晚，中国南方航空深圳—墨西哥城航线的首航航班CZ8031从深圳起飞抵达墨西哥首都墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场，标志着疫情后首条中国—墨西哥直航正式开通和中国首条直飞拉丁美洲的客运航线正式开通。

中国驻墨西哥大使张润、墨旅游部长托鲁科、民航局局长巴印、墨城机场管理集团负责人帕蒂亚、墨西哥驻华大使施雅德等嘉宾出席直航通航仪式。

张润大使（中）与墨旅游部长托鲁科（左）、墨西哥驻华大使施雅德（右）举杯庆祝。埃内斯·多明戈斯摄

张润表示，中墨直航通航有三点重要意义:一是促进中墨经贸交流,为中国企业赴墨投资提供更多便利，助力中墨贸易增长。二是推动中墨旅游合作,中墨间双向旅客人数将再创历史新高。三是便利中国同拉美人员往来。该航线也是疫后中国与拉美正式开通的首条不经停客运航线，将提高中拉互联互通水平。

与会嘉宾热烈祝贺中墨直航通航，一致表示这必将大大便利中墨、中拉人员往来，有力助推经贸、文旅等领域务实合作。张润还与托鲁科为乘机抵墨乘客赠送纪念品及领事保护手册。

南航机组人员。埃内斯·多明戈斯摄

据了解，南方航空深圳—墨西哥城航线全长超过14000公里，飞行时间约16小时。航线每周两班，去程CZ8031每周二、周六执行，于北京时间21:00从深圳起飞，当地时间23:00抵达墨西哥城。回程CZ8032每周三、周日执行，于当地时间凌晨01:00从墨西哥城起飞，中途技术经停蒂华纳，于北京时间次日12:20到达深圳。

活动现场。埃内斯·多明戈斯摄

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