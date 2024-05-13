人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国政府积极推动地区医疗中心建设

2024年05月13日10:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷5月12日电 （记者孙广勇）近日，泰国政府宣布启动“无障碍泰国康养旅游”项目，旨在将泰国打造成全面包容的康养旅游目的地。项目启动仪式在泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院举行，相关负责人介绍了泰国无障碍康养计划内容，并展示了无障碍设施以及医疗配套系统。

泰国旅游与创意经济项目委员会主席苏帕瓦迪介绍说，该项目是泰国首个专为残障游客和老年人设计的康养旅游体验，包括多种创新活动，旨在丰富和提升游客体验。

设计灵感源自独特的泰国文化，通过视觉、味觉、嗅觉、听觉和触觉的全方位体验，满足游客的各种需求。此外，玛希隆大学计划在2024年下半年举办泰国首届无障碍音乐节等活动，并开发展示无障碍康养旅游计划所有相关服务信息的网站。

该项目由玛希隆大学与诗里拉吉医院的医学系联合多家机构开发，包括一系列针对有特殊需求游客的创意活动，如无障碍康养旅游套餐。此外，泰国政府还将推出一系列促进社区和企业经济增长的措施。预计这些措施将改善曼谷、普吉及非热门旅游地佛统府当地社区经济状况，并促进所有人享受泰国多样化的旅游产品和服务，同时增强当地社区提供卓越旅游服务的能力。

目前，泰国致力于成为医疗中心，此战略有助于从传统旅游转型，实现旅游产品的战略性多样化，推动旅游业向更多元化方向发展。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部