人民网曼谷5月12日电 （记者孙广勇）近日，泰国政府宣布启动“无障碍泰国康养旅游”项目，旨在将泰国打造成全面包容的康养旅游目的地。项目启动仪式在泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院举行，相关负责人介绍了泰国无障碍康养计划内容，并展示了无障碍设施以及医疗配套系统。

泰国旅游与创意经济项目委员会主席苏帕瓦迪介绍说，该项目是泰国首个专为残障游客和老年人设计的康养旅游体验，包括多种创新活动，旨在丰富和提升游客体验。

设计灵感源自独特的泰国文化，通过视觉、味觉、嗅觉、听觉和触觉的全方位体验，满足游客的各种需求。此外，玛希隆大学计划在2024年下半年举办泰国首届无障碍音乐节等活动，并开发展示无障碍康养旅游计划所有相关服务信息的网站。

该项目由玛希隆大学与诗里拉吉医院的医学系联合多家机构开发，包括一系列针对有特殊需求游客的创意活动，如无障碍康养旅游套餐。此外，泰国政府还将推出一系列促进社区和企业经济增长的措施。预计这些措施将改善曼谷、普吉及非热门旅游地佛统府当地社区经济状况，并促进所有人享受泰国多样化的旅游产品和服务，同时增强当地社区提供卓越旅游服务的能力。

目前，泰国致力于成为医疗中心，此战略有助于从传统旅游转型，实现旅游产品的战略性多样化，推动旅游业向更多元化方向发展。

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