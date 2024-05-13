人民网约翰内斯堡13日电 （记者邹松）5月12日，中国—南非（中—南）第四届中医与针灸国际学术研讨会顺利举办。本次研讨会主题为 “跨越传统：中医药与针灸在南非”，由南京中医药大学、约翰内斯堡大学针灸临床基地、非洲中医及针灸学会共同举办，旨在加强中-南在传统医药教育、科研创新和医疗服务等方面的合作，中国驻南非大使馆教育参赞李旭东、南京中医药大学副校长胡立宏、南非卫生部南非联合健康署财务委员会主席瑞德米拉·瑞兹洛格，非洲中医及针灸学会会长胡紫景，以及来自中国、南非、中国香港、美国、加拿大等国家和地区200余名专家及医师参加此次会议，研讨会采用线上与线下结合的模式，设立南京中医大学及非洲中医及针灸中心两个分会场。

中国驻南非大使馆教育参赞李旭东致辞。胡紫景 摄

李旭东代表使馆教育组向本次研讨会的顺利举办表示祝贺，指出：2023年，中国与南非两国元首会晤，对中国与南非全方位合作发展高度重视、中医药是中华民族的文化瑰宝，也是世界文明的瑰宝，为人类健康起到重要贡献。希望通过此次盛会，中—南两国相互学习与交流，构建一个更完善、更包容、更有效的医疗健康体系。中国驻南非大使馆致力于为中—南两国的合作与交流搭架桥梁。

南京中医药大学副校长胡立宏致辞。胡紫景 摄

胡立宏代表南京中医药大学为研讨会的顺利召开表示祝贺，他指出：南京中医药大学是最早的中国中医药高等教育院校之一，培养了新中国第一批中医药师资，编写了第一套教材，制定了第一版高等教育教学大纲，被誉为新中国“高等中医教育的摇篮”。1975年，学校被中国国务院、卫生部以及WHO确认为国际针灸培训中心；1983年，被WHO确立为传统医学合作中心；学校也是中国教育部首批批准招收外国留学生的中医药大学之一，累计培养了3万余名国际学生，现有4个国家级海外中医药中心，5个国际经方海外学院，与90多个国家和地区开展中医药合作。作为WHO传统医学合作中心，南京中医药大学愿与非洲国家共享中医药健康经验，协助WHO在非洲加强传统医药与补充医药执业者的教育与培训，共同实现传统医学的高质量与可持续发展，为构建世界健康共同体贡献中医药力量。

南非卫生部南非联合健康署财务委员会主席瑞德米拉·瑞兹洛格致辞。胡紫景 摄

瑞德米拉·瑞兹洛格首先代表南非联合健康署注册官路易斯·马琳德及新任注册官艾斯特帕蕾·奈杜为会议的顺利举办表示祝贺，她表示：南非联合健康署根据1982年的《南非联合健康医师法》成立，旨在规范南非包括中医及针灸在内的11个补充医学的执业范围，南非联合健康署下设中医专业组代表，致力于规范南非中医及针灸相关的执业规范；中医及针灸在南非公共卫生领域起着重要作用，越来越受到重视，其中，约堡大学提供本科及研究生的针灸高等教育，其补充医学系也在促进公共卫生方面发挥中药作用，对南京中医药大学、中国驻南非大使馆及非洲中医及针灸学会在支持南非中医及针灸教育和医疗贡献表示由衷的感谢。

非洲中医及针灸学会会长胡紫景表示：此次会议标志着中医药在南非的发展迈出了新的一步，也是中国文化与南非文化相互交流和学习的重要平台，期待进一步加深两国传统医学的融合与发展，共同为两国人民的健康福祉贡献智慧和力量。非洲中医及针灸中心作为约堡大学针灸临床教学基地，为南非中医学生提升临床技能提供重要保障。

来自中国和南非的专家学者围绕传统医学教育、科研创新和医疗服务等论题开展学术交流。

会议合影。胡紫景 摄

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