中外嘉宾共同出席交钥匙仪式。赵祺摄

人民网约翰内斯堡11日电 （记者邹松）当地时间5月10日，亚吉铁路六年成就和未来展望发布会暨交钥匙仪式在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市拉布火车站隆重举行，本次活动主题为“亚吉铁路 振兴之路”。

亚吉铁路西起埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，东至吉布提港，全线长约752.7公里，是东非地区首条标准轨距跨国电气化铁路，也是中国企业在海外建设的第一条全产业链“走出去”铁路，为内陆国家埃塞俄比亚开启了一条通向吉布提出海口的运输大动脉，极大促进了两国的互联互通。

亚吉铁路由中国铁建中国土木和中国中铁联合承建，并以联营体形式与埃塞和吉布提铁路股份公司（EDR）签署为期六年的运营维护协议，自2018年1月1日正式开通商业运营。截至目前共开行旅客列车2500列，旅客发送量68万人次；开行货物列车7700列，货物发送量950万吨，货物周转量70亿吨公里。六年内先后开通冷链运输、朝发夕至客车、东方工业园无轨站、沿线便民列车、小汽车运输专列等优质服务，运输收入年均保持39%的增幅。经过六年时间，中方已经把铁路运营维护管理经验引入非洲，在边招聘、边培训、边运营的过程中，全线的火车司机、工务、机车车辆检修、电务、调度、旅客和货物运输服务以及中高层管理人才等岗位均已实现本地化。截至2023年年底，亚吉铁路本地运营专业人才已超过3000人。

围绕亚吉铁路可持续发展而相继实施的吉布提多功能港口、吉布提集装箱码头连接线、德雷达瓦工业园、德雷达瓦旱港、阿瓦什油专线等一系列配套工程，更是开创了“建设一条铁路，拉动一条经济带”的亚吉模式，有效带动了铁路沿线工业化和城镇化发展，对东非之角乃至整个非洲的经济纵深发展都发挥了重要拉动作用，多次得到埃吉两国政府高级官员高度评价。

中国铁建党委书记、董事长戴和根表示，亚吉铁路是一条合作共赢的路，是“共商、共建、共享”的幸福路。项目移交后，将继续为对方提供技术指导，并计划在扩能配套方面继续合作，把亚吉铁路潜能发挥出来，更加造福两个国家的人民。

本次举行六年成就和未来展望发布会暨交钥匙仪式，意味着中方团队参与的运维服务圆满收官，是中资企业在非洲运营铁路的又一次成功实践，也标志着中埃吉三方在亚吉铁路未来经营发展合作的新起点。

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