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中广核非洲能源有限公司揭牌成立

2024年05月10日16:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月10日电 （刘畅） 9日，中广核非洲能源有限公司在约翰内斯堡揭牌成立，标志着中广核能源国际正式打造在非发展平台，迈出了全球发展布局的重要一步。

与会嘉宾合影。人民网 刘畅摄

与会嘉宾合影。人民网 刘畅摄

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆，中广核能源国际董事、总裁张超群，南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽，国家电网公司非洲办事处主任汪文安，中钢萨曼可铬业有限公司董事总经理沈浩，鹏欣环球资源股份有限公司总裁张素伟，华为数字能源南部非洲总裁夏和胜，以及在南非中资企业、金融机构和驻地中央媒体代表出席揭牌活动。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆致辞。人民网 刘畅摄

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆致辞。人民网 刘畅摄

杨昆在揭牌仪式上表示，中南两国正加强共建“一带一路”倡议与“经济重建和复苏计划”对接，继续深化能源资源和绿色发展等重点领域合作。南非政府高度重视能源结构转型和清洁能源发展，积极引进外资和技术，推动能源产业升级和转型。中广核非洲能源有限公司的成立，正是顺应了这一趋势，将为南非乃至非洲的能源事业注入新的活力和动力。

中广核能源国际董事、总裁张超群致辞。人民网 刘畅摄

中广核能源国际董事、总裁张超群致辞。人民网 刘畅摄

中广核能源国际董事、总裁张超群表示，中广核非洲能源公司成立，是中广核能源国际在非洲大陆上与属地政府、合作伙伴等共谋发展的崭新起点。南非政府积极推动能源结构转型，大力发展清洁能源，为国际能源行业投资者提供了良好发展机遇。中广核能源国际成立中广核非洲能源公司，致力于全力融入当地清洁能源发展大格局，在南非乃至非洲打造清洁能源标杆项目，将为当地清洁能源转型和高质量可持续发展贡献力量。

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽致辞。人民网 刘畅摄

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽致辞。人民网 刘畅摄

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽在致辞中表示，中广核是中国清洁能源发展的主力军，中广核的参与将加快实现非洲的能源转型，助力当地矿业、制造业的升级，给非洲工业民生发展带来福祉。

国家电网公司非洲办事处主任汪文安致辞。人民网 刘畅摄

国家电网公司非洲办事处主任汪文安致辞。人民网 刘畅摄

国家电网公司非洲办事处主任汪文安表示，中广核在清洁能源领域拥有丰富经验，并积极参与全球范围能源领域的合作。中广核非洲能源公司揭牌成立，为中南电力合作注入了更大动能。

汪文安（左一）、杨昆（左二）、张超群（右二）和韦冬泽（右一）为中广核非洲能源有限公司揭牌。人民网 刘畅摄

汪文安（左一）、杨昆（左二）、张超群（右二）和韦冬泽（右一）为中广核非洲能源有限公司揭牌。人民网 刘畅摄

中广核非洲能源有限公司定位为中广核能源国际立足南非、面向非洲的清洁能源发展平台，未来将发挥中广核清洁能源领域专业优势，加快非洲地区业务布局，携手上下游产业链，共同推动中非清洁能源合作走深走实。

(责编：燕勐、杨牧)

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