新华社联合国5月9日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪9日强调全球协作与多边主义在应对当前世界多重危机中的关键作用，重申中国对可持续发展目标的坚定承诺。

傅聪在联合国系统-中国国际进口博览会（进博会）与虹桥国际经济论坛咨商座谈会开幕式上说，联合国2030年可持续发展议程的落实进展远低于预期，特别是在最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿国家，一些可持续发展目标甚至出现了停滞或倒退。他强调，世界各国同乘一条命运与共的大船，必须齐心协力，坚持多边主义，推动建立支持全球南方增强发展能力的广泛伙伴关系。

傅聪重申中国践行真正多边主义的坚定承诺。他说，中国始终秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是唯一专项举办国际进口博览会的国家。通过进博会，许多最不发达国家的商品得以零关税进入中国市场，推动了相关投资和产业发展，增加了就业，改善了民生，助力实现2030年可持续发展目标。

谈及与进博会同期举办的虹桥国际经济论坛，傅聪说，该论坛以国际化和专业化的视角，围绕可持续发展、科技创新、粮食安全、数字和能源转型等热点难点问题寻求解决方案。这些务实研讨与合作项目的核心内容与目标同联合国的发展议程高度一致，联合国机构通过参与或共同举办虹桥论坛分论坛等方式，有力支持了南南贸易投资和综合能力建设。

傅聪还表示，中国正深入推进高水平对外开放，推动更富有绿色、数字和创新要素的新质生产力发展，为全球经济复苏和稳定注入动力。中国作为最大的发展中国家，将继续支持南南贸易投资与能力建设，加强与联合国机构和其他利益攸关方的三方合作。

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