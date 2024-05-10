会议现场。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕5月9日电 （记者黄炜鑫）当地时间5月9日上午，中国—非洲投资贸易促进合作交流会暨肯尼亚国际投资大会在肯尼亚首都内罗毕举行。此次活动由中非经贸博览会组委会秘书处和肯尼亚贸易、投资和工业部共同主办，是中非经贸博览会走进非洲系列活动的首站。

湖南省副省长曹志强表示，湖南正在以中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区这两大国家级对非经贸合作平台为抓手，着力打造对非经贸合作模式创新区、对非经贸深度合作引领区、对非产业链合作承载区和对非经贸交流合作的“会客厅”，将积极推动共建“一带一路”，务实对接中非合作论坛有关举措，不断深化对非经贸往来与人文交流，为共筑高水平中非命运共同体贡献更大力量。

肯尼亚贸易、投资和工业部部长丽贝卡·米亚诺表示，中非经贸博览会是推动中非经贸合作取得突破性进展的重要平台，热切期待在中非经贸博览会上见证能够塑造行业未来的创新产品和领先服务，助力中国和非洲走向更具竞争力和可持续发展的未来。通过博览会平台，行业领袖、投资者和潜在合作者能够建立联系，开展交流合作，为推动经济增长的互利合作铺平道路。

在活动现场，肯尼亚肯中经贸孵化园二期项目、肯尼亚农产品进口公共海外仓项目、坦桑尼亚葵花籽油加工厂项目等10个合作项目进行了签约，签约金额2.95亿美元。

中非各界代表以及联合国工业发展组织、非洲联盟委员会等国际组织代表共700人出席会议。

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