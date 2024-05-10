人民网贝尔格莱德5月9日电 （记者张志文）5月8日，塞尔维亚人民币清算行揭牌仪式在贝尔格莱德举行。中国银行董事长葛海蛟、塞尔维亚国家银行行长约尔戈万卡·塔巴科维奇等出席并致辞。

葛海蛟表示，中国和塞尔维亚一直是历经风雨、患难与共的“铁杆朋友”。作为在塞唯一中资金融机构，中国银行见证并参与了中塞友好合作不断深化的发展历程。去年12月，根据《中国人民银行与塞尔维亚国家银行合作备忘录》，中国人民银行授权中国银行（塞尔维亚）有限公司担任塞尔维亚人民币清算行。中国银行将聚焦高质量服务中塞客户、助推塞尔维亚欧亚走廊中心地位达到新高度、促进双边经贸交流等重点工作，进一步便利人民币在双边贸易投资中的使用，有效发挥好金融桥梁作用，为深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体持续贡献力量。

与会嘉宾为塞尔维亚人民币清算行揭牌。中国银行塞尔维亚有限公司供图

塔巴科维奇表示，当前，中塞双边经贸金融合作持续深化，塞尔维亚人民币业务规模与日俱增。塞尔维亚央行将积极支持中国银行履行人民币清算行职能，丰富人民币使用场景，进一步便利塞尔维亚企业开展跨境结算和投融资活动，使人民币在巴尔干半岛及中东欧地区发挥更重要作用。祝愿中国银行在塞尔维亚取得更大发展成就，为两国经贸关系深化和友谊传承作出更大贡献。

塞尔维亚央行、银行业协会、工商业协会及中塞两国企业、金融机构等50余家机构代表出席活动。

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