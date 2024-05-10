人民网曼谷5月9日电 （记者刘慧）5月9日，马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目四电系统工程开工仪式在登嘉楼州举行，标志着项目建设进入联调联试前的最后一个阶段。

四电系统工程是铁路建设中电力、牵引变电、接触网、通信、信号、信息等专业的总称。这些专业共同构成了现代铁路运输的核心基础设施，它们相互配合，确保了铁路运输的安全、高效和可靠性，是列车运行的“中枢大脑”和动力之源，是铁路建设中的核心组成部分。

马东铁项目总经理孔琦表示，“我们非常高兴地宣布，马来西亚东海岸铁路项目已经成功迈入四电系统工程阶段。这是现代铁路运输基础设施的重要进展，亦是马东铁项目的一个重要里程碑。我们对未来的发展充满信心，期待着为马来西亚东海岸地区带来更安全、更高效、更便捷的铁路交通系统。”

马东铁项目四电系统工程通信专业采用的LTE-R制式，开创长大干线铁路无线通信的技术先河，信号专业采用先进稳定可靠的CTCS-2级列控系统，通过车地数据的交换，可以实现列车的可靠追踪，提高列车运行效率，有效保障列车的运行安全。

马东铁项目是中马两国之间最大的经贸合作项目，也是共建“一带一路”旗舰项目。作为连通马来半岛东西海岸的主要交通干线，东海岸铁路的建成将大大缩短运输时间，提高相关地区旅客及货物的运输效率，为相关地区人民带来更快捷、更安全、更环保的交通方式，促进经济发展，提高生活质量。

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