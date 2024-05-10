央视网消息：习近平主席开始对匈牙利进行国事访问。匈牙利位于欧洲中部，被誉为“多瑙河上的明珠”。

匈牙利与7个国家接壤，拥有9.3万平方公里的国土面积和960万人口。蓝色的多瑙河在穿越德国与奥地利之后向东进入匈牙利，赋予了这个国家丰富的水资源和迷人的河岸风光，而匈牙利也由此获得了“多瑙河上的明珠”这一美誉。

作为中欧的内陆国家，匈牙利气候凉爽且湿润，具备良好的农业基础。此外，美丽的自然风光也使得旅游业成为该国的支柱产业之一。据统计，2022年有大约4600万外国游客访问匈牙利。

在匈牙利1000余年的发展历程中，该国培育出了众多诗人和作家。匈牙利爱国诗人裴多菲就是其中的翘楚，他的作品《自由与爱情》中译本广为流传，为中国读者所熟知。

在匈牙利随处可见爱国诗人裴多菲的雕像，诗人饱含家国情怀的作品跨越时间和空间影响了一代又一代中国读者。这种文化的交融，不仅丰富了中匈两国人民的情感联系，也成为两国友谊的桥梁和纽带。

不同民族、不同文化的相遇相知，促进了贸易畅通、共同发展的新局面。匈牙利是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，总理欧尔班已经连续3次出席共建“一带一路”国际合作高峰论坛。近年来，中匈两国在新能源汽车、锂电池和光伏领域的合作持续深化，多家中国企业都在匈牙利设立了生产基地。

在匈牙利首都布达佩斯街头，每天都能看到不同中国品牌新能源车。随着中国企业纷纷落户匈牙利，中匈两国在这一领域的务实合作进入了“快车道”。

匈牙利官方统计数据显示，2023年，中匈两国贸易额超过130亿美元。中国对匈直接投资额达76亿欧元，占该国外国直接投资总额的58%，创造就业岗位超过1万个。继2020年后，再次成为匈牙利最大外资来源国，而匈牙利也连续多年稳居中国在中东欧地区第一大投资目的国。

匈牙利有句谚语，“一个人走得更快，但结伴走得更远”。在两国领导人的战略引领下，共建“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”战略对接更加紧密，两国贸易、投资、金融等领域务实合作不断提质升级。可以预见，中匈携手创造共同发展的新机遇，各领域合作将取得更大成就。

(责编：艾雯、崔译戈)