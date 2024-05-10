近年来，在两国领导人战略引领下，双方推动共建“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”战略深度对接，中匈各领域务实合作结出累累硕果。匈牙利现在已是中国在中东欧地区投资的第一目的地，2023年中国再次成为匈牙利最大的外商投资国和在欧盟外最大的贸易伙伴。中国加快发展新质生产力带来更广阔的合作新机遇，为匈牙利经济发展带来了新希望、增添了新动能。

中国的“新三样”促进了匈牙利经济发展。2017年首列从西安抵达布达佩斯的中欧班列，运载的货物主要是浙江义乌的小商品，而现在中欧班列运载的多是中国出口的电动汽车配件、锂电池生产材料、太阳能光伏面板“新三样”。

推动光伏发电是助力匈牙利实现能源多元化的重要举措。2023年6月，匈牙利最大的单个光伏电站正式并网上线。该项目位于匈东北部，在第二大城市米什科尔茨和德布勒森市之间，由匈本地光伏项目开发商开发建设，由中国企业提供光伏组件，年发电量为372吉瓦时，可满足拥有20万人口的德布勒森市半年的能源消耗。按照匈牙利光伏电站的发展趋势，原计划2030年达到6000兆瓦的光伏装机目标将提前到今年实现，而预计2030年新的清洁能源目标将较原目标翻一番。

电动汽车以及锂电池则直接助力匈牙利产业升级。传统汽车零配件生产和组装一直是匈牙利的支柱产业，奔驰、宝马和奥迪都在匈牙利设有生产制造基地。随着汽车产业政策主动向新能源汽车调整步伐加快，匈牙利有望成为欧洲最大的电动汽车动力电池生产国。目前全球十大动力电池生产商已有6家落地匈牙利，其中包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能和欣旺达这四家组成的中国“电池天团”。

2020年以来，在动力电池的生态链上，不少中国企业相继落地匈牙利，一个个“单点”相互交织、横向连接，形成了丰富和稳固的供应链网络。分别于2020年和2023年在匈建厂的恩捷和华友钴业都是生产动力电池的材料商，宁德时代在匈投资建厂则构建起主流锂电池生产企业的完整供应链，能够实现企业间的优势资源整合。围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达，以及恩捷和华友钴业这些龙头企业形成的“骨干树”，“生长”出众多上下游材料供应和销售的小企业的“枝干”，匈牙利形成了动力电池产业发展的生态网络。联“点”成“网”，更是让中匈合作空间变得宽广。

匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家。高质量共建“一带一路”成为双方合作持续升级的重要抓手。物流合作的深度发展，大大节省了中国商品到达欧洲消费者手中的时间。由中欧商贸物流合作园区在建的瓦茨电商智能仓项目，应用最新的机器人及后台仓储无人化技术，今年9月正式投产后，将成为中东欧最大最先进的智能仓储项目。物流运输业的电动化、智能化对“旧”的生产性服务业进行赋能，让匈牙利物流业模式、业态以及关联企业发生了彻底改变。可以说，中匈在物流业合作上，通过数字赋能实现了从“旧”到“新”的裂变。

比亚迪在匈牙利的发展则凸显了“集群效应”给地区经济带来的繁荣。2023年12月，比亚迪宣布在匈牙利赛格德市建设新能源乘用车生产基地，成为首个在欧盟地区建设乘用车工厂的中国汽车企业。匈牙利当地媒体以“赛格德的巨额投资，比亚迪电动汽车工厂将为该地区带来什么”为题进行报道。该报道认为，整个赛格德地区就此开始火热，巨额投资将带来数以千计的就业岗位和经济繁荣，这将唤醒蒂萨河畔这座已经沉睡长达10年的城市。该报道还提到，专门进行了一项民调，显示“98%的赛格德人听说过这项投资，85%的赛格德人会强烈支持这项投资。”

“中国风险论”和“中国产能过剩论”在当地主流观点面前不值一驳。匈牙利匈中经济商会主席派特·艾尔诺说，“匈中合作是成功故事，是让匈牙利受益的故事”。

中匈合作项目产生的“集群效应”给一个又一个行业、一座又一座城市带来繁荣。按匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多的说法，“匈牙利切实从匈中合作中受益，新一轮合作将创造约25000个新就业机会，代表着高技术标准，并为匈牙利家庭提供有保障的生活”。西雅尔多表示，与中国的合作不是威胁和风险，而是巨大的机遇，是将匈牙利经济增长推向更高水平的巨大机遇。中国经济增长不仅有利于中国，也有利于匈牙利，“中国经济越来越好，匈牙利经济也会变得更好”。

在两国领导人亲自关心和战略引领下，中匈务实合作蓬勃发展，在旅游、农业、科技、清洁能源等领域的合作不断造福两国民众。今年是中匈建交75周年，相信中匈两国领导人的会晤将推动双边关系迈上新台阶，为两国发展创造新机遇，中匈务实合作必将迎来新一轮高质量发展。（本文来源：经济日报 作者：翟朝辉）

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