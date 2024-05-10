法国国际问题专家、中欧美全球倡议发起人高大伟（David Gosset）5月7日在《中国日报》撰文称，美国应当正确看待中国崛起，并抓住合作机遇，谋求共同繁荣。

美国“恐华症”源于以己度人

文章指出，美国2024年大选或许会让中美关系更加复杂，不过两国关系的大势不太可能由此发生重大变化。

当前，华盛顿对中国的恐惧显而易见，这植根于一种观念，即中国同美国一样谋求全球主导地位。从美国国防部净评估办公室到中央情报局、联邦调查局和国务院，美国各大机构和组织的分析人士似乎固执地认为，中国将同美国一样动用手中权力。

归根结底，这一假设认为，若中国拥有了美国当前所掌握的资源，那么它将谋求同等的主导地位。事实上，即便中国成为了全球物质水平最高的国家，它也会以不同的方式来发挥自身影响力。

中国迈向世界舞台中央，这与霸权行径截然不同，不可混为一谈。从根本上说，中国的目标同美国大相径庭，正是基于这种差异，两国完全有可能避开“修昔底德陷阱”。美国和其他西方国家必须认识到中国的崛起之路同它们不一样，以免陷入零和博弈的困境，甚至让世界面临前所未有的危机。

随着实力不断增强、影响力持续提升，中国在国际舞台上崛起，这是不可否认的。然而，这并不会导致美西方的衰落。它们与其将中国的成功视为威胁，不如抓住对华合作机遇，谋求共同繁荣。

承认中国发展轨迹的独特性是关键。中国无意谋求霸权地位，而是为了推动经济发展进而实现中华民族伟大复兴。与此同时，中国无意于同化其他国家的文化。

此外，中国正在奋力推进中国式现代化。实现人口规模巨大的现代化，必然会对全球产生重大影响。

美国应当正确看待中国崛起

文章进一步表示，美西方仍然有充足的时间来重新认识中国。正确看待中国的崛起，不仅可以缓和紧张局势，还能开辟新的合作途径。一个繁荣的中国和一个自信的西方可以汇聚人才与创造力，共同解决人类面临的紧迫挑战。

美西方不应将中国的崛起视为对其主导地位的挑战，而应看作构建一个更加包容、公平的全球体系的机遇。中国、欧洲和美国的目标不应该是相互削弱，而是培养一种全球思维，促进合作创造价值，无论是物质价值还是其他价值。这仍然是实现和平与和谐的唯一途径。

文章最后强调，中美关系在未来几年的发展轨迹取决于观念能否实现根本转变。若美西方承认中国崛起之路与众不同，并且将合作置于竞争之上，而中国仍然以其传统智慧为指引，那么世界有望迎来一个前所未有的前进时代。

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