人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜中国和匈牙利扬琴合奏“心相近”

2024年05月10日08:50 | 来源：新华网
小字号

新华社布达佩斯/北京5月9日电 通讯｜中国和匈牙利扬琴合奏“心相近”

新华社记者张远 陈浩 罗鑫

春日暖阳下，匈牙利首都布达佩斯市郊，一座古老庄园里传出《茉莉花》的旋律，曲调是东方的悠扬婉转，音韵透出别致韵味。

演奏者赫伦萨·维克托利亚是世界扬琴协会主席。她用“匈牙利扬琴”辛巴龙演奏这首中国民族乐曲，充分体现这种乐器的特点——低音浑厚、高音明亮。

辛巴龙是一种匈牙利传统击弦乐器。同是梯形结构，同用击槌，辛巴龙的外形很容易让人联想到中国民族乐器扬琴。辛巴龙和中国扬琴同属“世界扬琴大家族”。

“辛巴龙和中国扬琴有共同的祖先。”赫伦萨说，经过数千年演变和不同文化影响，如今不同地区的扬琴形态大小、音域广度不一，演奏技法也不尽相同。

中国著名扬琴演奏家项祖华曾将扬琴分为三大类：中国扬琴体系、西亚南亚扬琴体系、欧洲扬琴体系。欧洲扬琴体系的代表就是辛巴龙。

赫伦萨告诉记者，1991年，世界扬琴协会在匈牙利注册成立后，欧洲、亚洲、大洋洲、美洲等地的扬琴演奏家举办交流会、共同演出，世界各地的“扬琴家族”演奏家相聚一起，相互学习借鉴。

在中国音乐学院的扬琴教室里，摆放着一台辛巴龙，由匈牙利李斯特音乐学院的辛巴龙教师相赠。扬琴专业的几名学生不仅会演奏中国扬琴，也会演奏辛巴龙。

中国音乐学院教授、扬琴演奏家李玲玲说，中国扬琴和辛巴龙虽然在时间和空间上彼此相隔，但技法至今仍然相通。“器乐艺术既有鲜明的民族性，也有广泛的世界性。”

在李玲玲看来，扬琴是古丝绸之路上的“代表性音乐符号”，扬琴的器乐发展流播史也是丝绸之路文明交流史的缩影。一些学者从史料考证，扬琴传入中国有两个主要途径，一是通过陆上丝绸之路从中亚传入中国，二是从欧洲经海上丝绸之路传入中国南方沿海地区。

“中国扬琴起初叫洋琴。”李玲玲介绍说，在中国发展数百年间，扬琴成为民族乐团中的重要乐器，也是琴书、民间说唱、戏曲表演中常见的伴奏乐器。

今年3月，作为中国与匈牙利建交75周年的活动之一，《扬琴之韵 中匈之情》音乐会在重庆举行。从《茉莉花》到《查尔达什舞曲》，赫伦萨和李玲玲用辛巴龙和中国扬琴奏响“和合之声”。

忆起那次演出，李玲玲说，音乐是一种共通的语言，可以在不同民族和文化之间促进心灵交流。她感到自己演出时“不仅是一名演奏者，更是中外交流的使者”。

赫伦萨向记者展示了她演出时携带的一个木盒，里边摆放着各式扬琴的击槌，由不同国家的扬琴演奏家赠送。“材质不同，敲击的音色也不同，用于演出不同风格的曲目。”

演奏匈牙利或欧洲风格的曲目时，赫伦萨习惯用匈牙利传统击槌，质地坚硬且有一定重量。演奏《茉莉花》等乐曲时，赫伦萨使用竹质击槌，富有弹性，体现东方作品的音色韵味。

赫伦萨说，每个民族的音乐都有自己的独特之处，这些特点可以启发人们创造新的音乐。“同理，不同文明的交流互鉴也让各种文明共同进步发展，焕发出新的生命力，使我们的世界更加多彩。”（参与记者：淡然、庞元元、宿亮、郑开君）

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部