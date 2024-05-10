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沉浸式感知中国 美国青年在交换学习中爱上中国

2024年05月10日08:47 | 来源：央视新闻客户端
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“美国青年使者交流学习计划”自今年1月底启动以来，已有近200个项目列入今年计划，帮助不少美国青少年来到中国交流学习，亲身感受一个真实、立体、全面的中国。美国大学的交换生亚历山德罗·迪·雷奥，就是其中一位。

在温州博物馆，一幅中国瓷器烧制工艺流程图吸引了美国大学生亚历山德罗。这场博物馆自由漫步，是他在温州肯恩大学的一门选修课，叫“亚洲研究”。把课堂搬进博物馆，让他近距离学习温州作为“海上丝绸之路”港口的历史。

美国肯恩大学金融专业大三学生 亚历山德罗让我吃惊的是，温州的历史竟然这么悠久，人们已经在这里住了几千年，从使用原始的工具到进入文明阶段，如何一步步穿越历史发展到今天。这点让我非常着迷，让我对中国的经济、社会、文化的理解都有了一个与以往完全不同的视角。

21岁的亚历山德罗，来自美国新泽西州，是美国肯恩大学金融专业的大三学生。他说，作为交换生，来到中国学习一个学期，是个无与伦比的“沉浸式”学习机会。

作为一直生活在西班牙社区中的意大利裔美国人，他从小就学了三种语言，并对不同的语言和文化充满好奇。因为七年前认识的最好的朋友来自广东，他从上大一开始就想来中国交换学习。今年，为了来中国，他还专门请老师辅导学习了一个月的中文。

如今，在他最喜欢的中文课上，他可以每日学习新词、亲身体验中国节日、习俗，还可以深度学习中国历史、文化。通过研学之旅，他还去了杭州、北京、上海等多个文化地标，感受古老又现代的中国。

美国肯恩大学金融专业大三学生 亚历山德罗我去了很多很棒的地方，遇到了很多好人，收获了太多美妙的体验，学到了很多新知识，改变了我对很多领域的看法。这真的帮我更好理解如今中国人的处事方式。

亚历山德罗说，文化研学打开了他的新视角，而学校的专业学习则让他更惊艳。一样的课程设置、学分互认，让他感到熟悉又新奇。

在这个金融实验室，通过12台终端，他就能像在美国一样，随时查看全球的市场、交易等实时行情和历史数据，深入开展研究。

亚历山德罗说，来中国虽然只有短短两个多月，但他已经爱上了中国。在这里，他是中美文化交流的使者。

前不久，在中美合办温州肯恩大学十周年的纪念活动上，他就获得了“美国青年使者交流学习计划”的YES徽章，并作为交换生代表发言，分享他在中国的见闻和感受。他期待在接下来的时间，可以了解更多的中国。

美国肯恩大学金融专业大三学生 亚历山德罗我还想去更多的中国城市，像西安、广州，去感受当地的文化、地理、人文。我想等我回到美国时，我要把所有的美好记忆和珍贵经历带回家，并跟我的家人朋友去分享这么多好故事。

未来，像亚历山德罗一样，还会有更多美国学生通过“学期制、研学和冬夏令营”等不同周期的项目，来到中国交流学习。因为，美国肯恩大学与温州肯恩大学共同扬帆起航，响应我国提出的“5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”的倡议，提出5年内筛选500名美国大学生来温州肯恩大学交流学习。

温州肯恩大学党委书记 王北铰：这么多年以来，我们学校交流的学生总数大概超过1700多人，但是美国学生来得少，这么多年大概也就100多个学生。开春以来，我们就有27名美国的学生，包括有9名交换生，18名MBA的学生都已经来到温州。今年形势应该说是很好的。

美国肯恩大学校长 拉蒙·雷波列特我们将选送30名美国学生今年六月暑期来中国。到这里的校园来，进行跨文化交流，并有机会参观企业、实习，我认为来到中国、了解中国，才能真正揭开媒体宣传的神秘面纱。每次我来温州，总有新的认知，这个城市的快速发展令我印象深刻。所以我们期待着更多学生加入这个计划。

（总台央视记者 周培培 张延 韩栋 陈亚宇）

(责编：艾雯、崔译戈)

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