中国日报网5月9日电 2010年，匈牙利推出“向东开放”战略。2015年，匈牙利成为首个加入共建“一带一路”倡议的欧洲国家。“向东开放”与“一带一路”成功对接，从那时候起，两国友谊进一步开花结果，政治、经贸和民间交流合作加速发展并且不断深化。

连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的匈塞铁路就是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目。这段全长约152公里的铁路，由中国中铁股份有限公司下属中铁九局和中铁电气化局与匈牙利合作方组成的联合体实施。目前建设工作进展顺利，并计划2025年7月开通运营。

匈塞铁路开通运营后，布达佩斯与贝尔格莱德两地间的旅行时长将从8小时缩短到3.5小时左右。不仅如此，匈牙利和塞尔维亚的物流中心和基础设施建设也将因此受益，进而拉动经济发展。

此外，来自中国的投资也在增强匈牙利经济竞争力方面发挥了重要作用。匈牙利投资促进局（Hungarian Investment Promotion Agency）公布的数据显示，2023年，两国双边贸易额超过130亿美元。中国对匈牙利直接投资达76亿欧元，占外国对匈直接投资总额58%。

匈牙利能源部欧盟事务和国际关系副国务秘书彼得·霍利曹（Peter Holicza）介绍说，仅在过去的五年，两国间的经济合作就促成来自中国投资者的85亿欧元投资和33个项目，创造就业机会超过1.3万个。另外，根据中国外交部的数据，2022年，中匈双边贸易额达到155.2亿美元，较2013年增长了84%。

今年二月初，匈牙利国民经济部长纳吉·玛顿（Marton Nagy）在中国驻匈牙利大使馆举行的新春招待会上特别称赞了匈中在“一带一路”倡议框架下蓬勃发展的合作。他还表示，2024年正值两国建交75周年，“匈牙利同中国的关系正处于历史上最好的时期”，希望两国的合作在未来一年“飞速发展”。

纳吉近日在接受采访时表示，匈牙利和中国的稳定关系以相互信任、互相尊重为基础，匈牙利期待同中国在外贸、资本投资、基础设施、物流、人工智能、新能源等多个领域加强合作。

他指出，近年来，“一带一路”倡议与“向东开放”战略的对接更加紧密，双方在贸易、投资、金融等领域的务实合作不断深化。同时，“一带一路”倡议具有全球性意义，为伙伴国家之间的全球经贸合作注入了活力。以匈塞铁路为例，它不仅惠及铁路两端的两个国家，更有助于整个地区的经济发展。

纳吉还强调，中国在经济上的成功对于世界经济来说是“好消息”。他表示，保护主义始终都是一条死胡同，“保护主义并不是正确的道路，尤其是在电动汽车方面”。

纳吉认为，随中国电动汽车产业的崛起而来的投资对于匈牙利来说是契机，通过与中国企业的合作，匈牙利已成为电动汽车和电池制造的中心。

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