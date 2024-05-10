新华社耶路撒冷5月9日电（记者吕迎旭 王卓伦）一名以色列官员9日说，在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判破裂，以军将继续在加沙地带南部城市拉法发动进攻。

这名以色列官员告诉新华社记者，以色列代表团当天已离开开罗。该官员没有透露以军是否会将攻势扩大到拉法更多地区。

据以色列公共广播公司9日报道，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在开罗举行的非直接谈判因以军持续对拉法发动地面攻击而暂停。报道援引一名以色列高级官员的话说，以色列将“按计划”继续在拉法采取军事行动。

据悉，以色列战时内阁9日夜将召开会议，讨论对拉法发动军事行动问题。新华社记者当天看到，大批以军坦克和装甲车部署在靠近拉法的以色列边境地区。

据埃及开罗新闻电视台9日报道，加沙停火谈判陷入僵局后，哈马斯、以色列、卡塔尔和美国的谈判代表已于当天离开埃及。报道援引一名不愿透露姓名的埃及高级官员的话说，在开罗参加谈判的代表团已经离开，一些分歧仍未解决。

埃及总统府9日晚发表声明说，埃及总统塞西和联合国秘书长古特雷斯当天通电话，再次警告以色列在拉法的军事行动将造成灾难性影响，特别是给定期转运伤病员接受救治和向该地区提供人道主义援助造成严重阻碍。

哈马斯6日宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议，但以色列方面表示哈马斯答应的条件与其要求相去甚远。哈马斯、以色列和相关斡旋方7日起在开罗举行停火谈判。以军7日发布战况通报说，以军地面部队6日夜间针对拉法口岸展开行动，已控制该口岸加沙地带一侧。根据以军8日发布的战况通报，以军在拉法东部持续进行有针对性的打击活动，并对约100个特定目标进行了空袭，打死约30名巴勒斯坦武装人员。（参与记者：姚兵）

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