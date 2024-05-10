新华社布达佩斯5月9日电

中华人民共和国和匈牙利关于建立新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明

应匈牙利总统舒尤克·道马什、总理欧尔班·维克多邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年5月8日至10日对匈牙利进行国事访问。访问期间，习近平主席分别同舒尤克总统、欧尔班总理举行会见会谈。双方在友好、坦诚、互信的气氛中，回顾了中匈关系坚实基础和两国人民传统友谊，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成了广泛共识。

双方高度评价两国2017年建立的全面战略伙伴关系，对近年来两国务实友好合作取得的丰硕成果表示满意。中匈视彼此为优先合作伙伴，始终相互尊重，平等相待，成为互利务实合作的典范。双方一致同意保持高层交往，增进政治互信，深化互利合作，确保双边关系始终保持高水平运行，更好地造福两国人民。在两国建交75周年之际，双方决定将现有全面战略伙伴关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，声明如下：

一、双方一致同意，积极利用双多边场合举行两国领导人会晤，进一步发挥领导人交往的战略引领作用。

二、匈方高度评价中国经济社会发展取得的伟大成就，祝愿中国人民在中国共产党的领导下全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方高度评价匈牙利在国家发展建设方面取得的重大成就，赞赏匈牙利和平、开放、务实的对外政策以及为促进欧洲地区稳定与共同繁荣所发挥的积极作用。

三、双方坚定支持彼此维护国家主权、安全和领土完整。中方尊重匈方自主选择的符合本国国情的发展道路和内外政策，支持匈方为维护国家稳定、促进经济发展所作努力。匈牙利政府坚定奉行一个中国原则，重申世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。匈牙利反对任何形式的破坏中国国家统一的分裂行为。

四、双方愿加强高层交往，密切两国中央和地方政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作，加强治国理政经验交流，不断增进战略和政治互信。

五、双方一致认为，两国共建“一带一路”富有成果，共建“一带一路”倡议为促进两国经济发展和改善民生发挥了积极作用。为不断充实中匈新时代全天候全面战略伙伴关系的内涵，双方致力于在共建“一带一路”倡议和匈牙利“向东开放”政策框架下加强发展战略对接，依托中匈政府间“一带一路”合作委员会、中匈共建“一带一路”合作促进中心等机制平台，推动高质量共建“一带一路”合作走深走实，共同保障两国有关合作项目安全顺利推进，推动务实合作取得更加丰硕成果。双方将进一步加强经济发展政策交流合作，就重点领域最佳实践开展政策交流和经验分享。

六、匈方赞赏中国企业在匈牙利国家建设中发挥的积极作用，欢迎更多中国企业赴匈牙利投资兴业，愿为其创造良好投资和经营环境。双方一致认为，匈牙利具备成为东西方经济和技术交汇地的优势条件。中方将继续鼓励有实力的中国企业赴匈牙利投资。双方将有序推进在清洁能源、人工智能、移动通信技术、核能与核技术等新兴领域合作。匈（牙利）塞（尔维亚）铁路项目是双方共建“一带一路”的标志性项目，也是中国－中东欧国家合作的旗舰项目。双方愿积极推进匈塞铁路匈牙利段项目工程建设，共同促进中东欧地区高水平互联互通。双方愿积极支持中欧陆海快线健康稳定发展，促进中匈互联互通和贸易往来。

七、双方一致认为，中国式现代化将为两国经贸合作带来新机遇，双方加强务实合作、密切经济联系符合两国人民根本利益。双方将用好中匈经济联合委员会及其下设的电子商务、贸易畅通工作组机制，支持两国贸易投资产业促进机构、商协会加强交流，深化数字经济、绿色发展合作，培育经贸新增长点，拓展经贸合作广度和深度，共同维护产业链供应链的稳固和安全。

八、双方充分肯定中匈之间的中欧班列发展成效，同意建立两国政府间中欧班列合作机制，促进基础设施互联互通，共同采取务实举措保障中欧班列运输通道安全，提升运输质效，为深化两国经贸合作提供重要支撑。

九、中方赞赏匈方积极参与中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中国进出口商品交易会和中国－中东欧国家博览会，明确支持匈方企业更多参加在华举行的各类经贸展会。双方同意进一步深化中欧陆海快线通关便利化合作，推进跨境贸易便利化。中方欢迎更多匈方优质产品和符合条件的企业进入中国市场。

十、双方认为，中匈农业合作富有潜力，双方在中国－中东欧国家农业合作机制下合作进展良好。双方将充分发挥中匈农业高级别工作组等机制作用，加强中匈农业企业间经贸投资合作，扩大市场准入，推动“小而美”项目合作，强化动物卫生、农产品深加工技术联合研发等领域合作。双方同意建立主管部门间工作组，加强动物疫病区域化管理技术交流，开展机制性对话，力争早日在动物疫病区域化管理方面签署合作协议。

十一、双方将进一步深化金融合作，鼓励两国金融机构为贸易和投资合作提供融资支持和金融服务，进一步挖掘在绿色金融等领域的合作潜力，继续合作发行绿色主权熊猫债。匈方感谢中方在财政金融等方面提供的宝贵支持。中方支持中国金融机构在符合监管规定条件下赴匈设立分支机构。

十二、双方愿加强土地和空间规划领域的交流合作，推动建立定期沟通交流机制，共同探索通过高水平环境保护促进高质量发展，共同应对全球化、城镇化、绿色低碳化和可持续发展等方面面临的新挑战。

十三、双方将努力扩大两国人文交流合作，共同办好2024年中匈建交75周年庆祝活动，不断巩固两国人民友谊和双边关系社会基础。双方将支持两国互设的文化中心以及各自国内的文化机构、艺术院团、文化艺术职业院校开展交流与合作，支持在两国互办艺术项目和展览，鼓励文学作品互译、发行和推广。

十四、双方将加强两国旅游政策协调沟通，共同开发旅游线路、打造旅游产品，促进旅游业快速复苏和健康发展。匈方高度赞赏中方对匈牙利试行免签政策。中方赞赏匈方为在匈投资的大型中资企业管理层及专家推出签证便利化措施。双方愿在有关国际和国内责任框架内继续提高各自签证便利化水平，为双方人员往来创造更多有利条件。双方支持两国空运企业根据市场需求增加中匈直航航班，进一步促进商务、旅游和人文交流。

十五、双方将进一步加强教育合作，支持两国高校、智库加强交流，鼓励两国教育机构开展合作研究、联合培养，支持青年学生双向交流。双方同意积极发挥匈牙利匈中双语学校、在匈牙利开设的孔子学院及在中国大学开设的匈牙利语专业的作用，继续支持两国青年学习对方国家语言，深化语言教学合作。

十六、双方将深化科技创新领域互利合作，商定在今年年内举行中匈科技合作委员会新一届例会，继续扩大科技人文交流，加强联合科研平台建设，深入挖掘基础研究、应用研究、科技成果转化等方面合作潜力。

十七、双方高度重视人民健康福祉，抗疫合作走在世界前列，将进一步深化卫生健康合作，推动完善全球公共卫生治理。双方将在卫生政策、传染病及慢性非传染性疾病防控、数字健康、卫生人力资源、医学科研及传统医药等领域加强合作。双方支持中医药在匈牙利及中东欧地区的推广应用。

十八、双方愿继续推进友城建设，推动两国青年的友好交往，拓展体育、影视、传媒等领域交流与合作。

十九、双方一致认为，中国－中东欧国家合作有效促进务实合作与人文交流，已成为中国与中东欧国家深化友好互利合作的重要平台，是中欧关系和中匈关系的有益补充。中国－中东欧国家合作对接欧盟重大倡议，促进中欧全面战略伙伴关系发展。中方赞赏匈方为推动中国－中东欧国家合作发展作出的贡献，支持匈方在中国－中东欧国家合作机制内的金融、交通、旅游、卫生、科技、人文、环境、工商合作等领域发挥更加重要的作用。双方愿本着开放包容和互利共赢的原则，加强沟通和协调，共同推动中国－中东欧国家合作取得新的更大发展。

二十、中方重申致力于发展中欧全面战略伙伴关系，鼓励开展高层交往，增进战略共识，加强人文交流，共同应对全球性挑战，积极平衡推进经济合作。作为欧盟成员国，匈方赞赏中方表态并将为此作出积极贡献。

二十一、双方强调通过对话协商和平解决国家间争端的重要性。匈方重视中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。双方重申全球和平与安全的重要性。双方重申将共同捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，塑造更加公正合理的国际秩序，坚定维护世界和平与稳定。

(责编：王禹蘅、杨牧)