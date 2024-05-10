新华社香港5月9日电（记者黄茜恬、刘英伦）香港故宫文化博物馆9日表示，将于6月举办大型特展“法国百年时尚——巴黎装饰艺术博物馆服饰与珠宝珍藏，1770-1910年”。展览将展出300多件巴黎装饰艺术博物馆的珍贵典藏，包括从18世纪末至20世纪初精美绝伦的法国服装、珠宝与配饰。

据介绍，此次特展由巴黎装饰艺术博物馆与香港故宫文化博物馆联合主办，将于6月26日至10月14日向公众开放。此次展览是巴黎装饰艺术博物馆首度在亚洲全面展出其法国历史服饰收藏。展览将通过法国时尚历史中引人入胜的故事，讲述服饰对身体形态的塑造，以及多种文化的交融对法国时尚演变的影响。

该特展将分为5个单元，以“儿童为玩偶穿衣装扮”作为策展和设计理念，重现法国男性和女性在不同时间及场合的穿戴组合。展览以18世纪华美的宫廷礼服作为开场，展示法国王室成员和贵族如何利用礼服在宫廷内外展现其身份和地位。直至19世纪中期，形如鸟笼的大型硬质裙撑成为法国以至全欧洲极具标志性的时尚特色。

据悉，展厅内还将放映不同时期西方经典电影片段。从片中人物穿戴服饰的场景中，观众可深入了解历史服饰穿着的细节和情境。通过多媒体技术，访客可深入了解100多年来服装与身形密不可分的关系及其演变过程。展览最后部分还特别设置“试身室”区域，访客能够虚拟“试穿戴”展览中精美的服装、配饰和珠宝，同时能学到有关法国时尚演变的有趣知识。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华表示，希望通过这些珍品背后的故事，引起访客对法国服饰史的兴趣，并了解法国百年时尚的演变对全球时尚、纺织和设计的影响。

巴黎装饰艺术博物馆馆长克里斯蒂娜·马塞尔表示，此次精心策划的展览为香港公众首次呈现该馆珍稀的服装、配饰和珠宝，同时庆贺中国和法国之间60年来的紧密交流与联系。

2024年适逢中法建交60周年，该展览是香港西九文化区为庆祝此里程碑而推出的四个重要展览之一。

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