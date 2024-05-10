人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

（经济观察）中塞自贸协定“跑步前进”

2024年05月10日08:42 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社北京5月9日电（记者 李晓喻）一如此前各界所预期，中国国家主席习近平访问塞尔维亚期间，中塞自贸协定取得新进展。中方宣布，在双方共同努力下，该协定将于今年7月1日正式生效。

在中国自贸区网络中，中塞自贸协定引人注目之处有二：从区域看，它是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定；从历程看，从2023年4月该协定谈判正式启动到全部完成，再到协定签署进而正式生效，总共耗时不到一年半，这在中国所签署的自贸协定中并不多见。

中国社科院欧洲研究所副所长刘作奎接受中新社记者采访时称，中塞自贸协定事宜进展顺利，得益于两国领导人的战略引领，充分凸显了双方高度的政治互信，也是中塞高水平互利合作的体现。

据中国商务部国际司负责人介绍，中塞自贸协定生效后，双方将分别对90%的税目相互取消关税，其中，超过60%的税目将在协定生效后立即取消关税。双方最终零关税税目的进口额比例都达到95%左右。

具体而言，塞方将中方重点关注的汽车、光伏组件、锂电池、通讯设备、机械设备、耐火材料、部分农水产品等纳入零关税，有关产品关税将从目前的5%-20%逐步降至零。中方则将塞方重点关注的发电机、电动机、轮胎、牛肉、葡萄酒、坚果等纳入零关税，有关产品关税也将从5%-20%逐步降至零。

这意味着，今后中国的汽车、光伏组件、锂电池等优势产品对塞尔维亚的出口将进一步扩大，塞尔维亚的牛肉、葡萄酒、坚果等主要出口产品也将以更加优惠的价格进入中国市场。“这是一种双赢。”刘作奎说。

此外，中塞双方还在协定中相互作出具有法律约束力的承诺，包括原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术标准等多个方面。这将为两国企业开展合作提供更加稳定、透明的营商环境，进一步提升两国间贸易便利化水平。

该商务部负责人称，中塞双方推进贸易自由化便利化，不仅有利于扩大双边贸易，也有利于促进双方投资合作和产业链融合，更好发挥各自比较优势，共同提升国际竞争力。

除双边经贸合作外，共建“一带一路”也将因中塞自贸协定生效而受益。

刘作奎表示，考虑到塞尔维亚是中国共建“一带一路”的重要合作伙伴，中塞自贸协定生效将从制度性安排的层面使双方贸易联系更加牢靠、经贸合作提质升级，“就像给烧得正旺的火焰再添一把新柴”，助力高质量共建“一带一路”。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部