中新社北京5月9日电（记者 李晓喻）一如此前各界所预期，中国国家主席习近平访问塞尔维亚期间，中塞自贸协定取得新进展。中方宣布，在双方共同努力下，该协定将于今年7月1日正式生效。

在中国自贸区网络中，中塞自贸协定引人注目之处有二：从区域看，它是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定；从历程看，从2023年4月该协定谈判正式启动到全部完成，再到协定签署进而正式生效，总共耗时不到一年半，这在中国所签署的自贸协定中并不多见。

中国社科院欧洲研究所副所长刘作奎接受中新社记者采访时称，中塞自贸协定事宜进展顺利，得益于两国领导人的战略引领，充分凸显了双方高度的政治互信，也是中塞高水平互利合作的体现。

据中国商务部国际司负责人介绍，中塞自贸协定生效后，双方将分别对90%的税目相互取消关税，其中，超过60%的税目将在协定生效后立即取消关税。双方最终零关税税目的进口额比例都达到95%左右。

具体而言，塞方将中方重点关注的汽车、光伏组件、锂电池、通讯设备、机械设备、耐火材料、部分农水产品等纳入零关税，有关产品关税将从目前的5%-20%逐步降至零。中方则将塞方重点关注的发电机、电动机、轮胎、牛肉、葡萄酒、坚果等纳入零关税，有关产品关税也将从5%-20%逐步降至零。

这意味着，今后中国的汽车、光伏组件、锂电池等优势产品对塞尔维亚的出口将进一步扩大，塞尔维亚的牛肉、葡萄酒、坚果等主要出口产品也将以更加优惠的价格进入中国市场。“这是一种双赢。”刘作奎说。

此外，中塞双方还在协定中相互作出具有法律约束力的承诺，包括原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术标准等多个方面。这将为两国企业开展合作提供更加稳定、透明的营商环境，进一步提升两国间贸易便利化水平。

该商务部负责人称，中塞双方推进贸易自由化便利化，不仅有利于扩大双边贸易，也有利于促进双方投资合作和产业链融合，更好发挥各自比较优势，共同提升国际竞争力。

除双边经贸合作外，共建“一带一路”也将因中塞自贸协定生效而受益。

刘作奎表示，考虑到塞尔维亚是中国共建“一带一路”的重要合作伙伴，中塞自贸协定生效将从制度性安排的层面使双方贸易联系更加牢靠、经贸合作提质升级，“就像给烧得正旺的火焰再添一把新柴”，助力高质量共建“一带一路”。

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