人民网约翰内斯堡5月9日电 （张茜）5月7日，广西柳工机械股份有限公司南非子公司（以下简称“柳工南非公司”）在南非米德兰会展中心举行绿色联盟公益签约暨非洲首款电动土方机械发布仪式。

该发布仪式吸引了数百位行业专业人士和媒体代表，见证了柳工南非公司推出的非洲首款电动土方机械，这种先进技术的使用将有助于减少机械设备对环境的负面影响，推动可持续发展和绿色施工。柳工南非公司还向摩西科塔恩市捐赠水井，以帮助当地居民解决用水问题。

柳工南非公司总经理李翊致辞。人民网 张茜摄

柳工南非公司总经理李翊在发言中表示，自2014年以来，柳工南非公司一直专注于智能电动产品的研发。柳工856HE电动装载机凭借其绿色智能、强劲动力等优势，在欧美市场赢得了良好口碑，并荣获2023年加拿大工业媒体最佳推荐产品奖。在2023年的柳工全球经销商大会上，柳工与客户、经销商以及公益组织共同成立了绿色联盟，旨在进一步强化柳工对社会责任的承诺，将每年电动装载机销售收入的一部分用于支持非洲的公益项目。

摩西科塔恩市市长恩克图·恩科茨韦致辞。人民网 张茜摄

摩西科塔恩市市长恩克图·恩科茨韦表示，感谢柳工集团的支持，选择该市为合作伙伴。柳工南非公司捐赠的水井将坐落于马贝斯克拉尔，为该地区提供可持续用水。

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江发言致辞。人民网 张茜摄

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江肯定柳工南非公司积极投身公益事业、承担社会责任，祝贺其新能源产品成功引入南非，助力当地工业化和可持续发展，希望中南企业界继续为中南关系“黄金时代”贡献更多经贸合作成果。

嘉宾合影。人民网 张茜摄

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