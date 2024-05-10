5月8日，在北马其顿斯科普里，马其顿内部革命组织民族统一民主党领导人米茨科斯基（前）出席集会。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

新华社地拉那5月9日电（记者崇大海）斯科普里消息：根据北马其顿国家选举委员会9日公布的数据，该国主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党在8日举行的议会选举中获胜。

统计结果显示，在本次选举的120个议席中，马其顿内部革命组织民族统一民主党获得58席，而执政党马其顿社会民主联盟只获得18席。由于没有达到可以单独组阁的票数，马其顿内部革命组织民族统一民主党将与由阿尔巴尼亚人联盟和BESA运动等政党组成的联盟组建联合政府。

5月8日，在北马其顿斯科普里，马其顿内部革命组织民族统一民主党领导人米茨科斯基（前右）与该党总统候选人达夫科娃（前左）出席集会。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

在同时举行的第二轮总统选举中，马其顿内部革命组织民族统一民主党候选人达夫科娃获得约三分之二的选票，击败了执政党候选人、现任总统彭达罗夫斯基。

北马其顿8日举行议会选举及第二轮总统选举，超过1700名候选人角逐议会123个席位中的120个。在4月24日举行的第一轮总统选举中，达夫科娃和彭达罗夫斯基分别获得41.2%和20.5%的选票，得票率居前两位。根据北马其顿宪法，在第一轮选举中如果没有候选人获得过半选票，得票率居前两位的候选人将进入第二轮选举。

5月8日，在北马其顿斯科普里，马其顿内部革命组织民族统一民主党总统候选人达夫科娃出席新闻发布会。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

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