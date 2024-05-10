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足球让“铁杆朋友”交流更加紧密——一位塞尔维亚教练的“中国梦”

2024年05月10日08:40 | 来源：新华网客户端
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新华社天津5月8日电（记者张泽伟 宋瑞 杨子春）“中塞是患难与共的‘铁杆朋友’，足球是我们的共同爱好，希望我们之间的交流交往更加密切，从足球扩展到更广阔的体育、文化、经贸等更多领域。”53岁的塞尔维亚人亚历山大·潘蒂奇说。

在天津外国语学校南普小学，亚历山大·潘蒂奇（右一）为小学生讲解训练内容（4月10日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

在天津外国语学校南普小学，亚历山大·潘蒂奇（右一）为小学生讲解训练内容（4月10日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

潘蒂奇并没有想到，6年前的一个决定，会让自己的命运如此紧密地与中国相连：2018年，拥有欧足联A级教练执照的潘蒂奇决定来中国执教一支中乙球队。

“我从未去过中国，我想看看不同的世界。”

带着好奇与期待，潘蒂奇踏上了中国的土地。

中国的美景、美食首先俘获了他的心。这里的食物太丰富了，饺子、面条、烧烤等，潘蒂奇都喜欢。北京、上海、广州、成都等10余个城市都有他的旅行足迹，中国的辽阔多姿、古今交融，令他沉醉和着迷。

而最能牵动他的心的，是中国足球。

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（中）指导小球员的防守站位（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（中）指导小球员的防守站位（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

自2019年转战天津开展足球青少年训练后，潘蒂奇越来越喜欢这份工作。“我当过职业运动员，也做过教练，足球已经成为我生命的一部分。”潘蒂奇说，能把爱好变成工作，是很幸福的一件事。

每周有四天时间，潘蒂奇会在天津市足协青训基地带领孩子们训练。他曾执教2011年出生的一批孩子，其中不少已进入当地的顶级职业俱乐部津门虎。如今青训队中这批2015年出生的孩子，他才接手两个多月。

“能为中国足球培养后备人才、输送好的苗子，是我的荣幸。”潘蒂奇说，自己训练的孩子未来若能入选中国国家队，将是他从事这份工作最大的成就。

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇在训练时鼓励小球员（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇在训练时鼓励小球员（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

为此，他投入了极大的辛劳和热情。他注重细节，训练中随时叫停纠正孩子们的动作；他主张训赛结合、以赛促训，积极争取每一个打比赛的机会；对一些表现尚不突出的孩子，潘蒂奇也并不放弃，他说，不能过早给孩子们下定论，再给他们多一点时间，也许他们就能变得出类拔萃。

为了更好地与孩子们沟通，他学会了一些简单的中文，与孩子们打成一片。

“慢一点”“准一点”“防守”“很好”……潘蒂奇在青训基地的绿茵场上高声为小球员们指导着防守站位。身高两米的他不时俯下身耐心为小球员们讲解、示范，小球员们也注意着每一个训练细节，他们在教与学的合作中配合默契。

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（左一）通过助教兼翻译为小球员讲解防守技巧（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（左一）通过助教兼翻译为小球员讲解防守技巧（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

与一些来中国职业联赛“淘金”的外教不同，潘蒂奇更乐于在中国足球基层“铺路”。“我不羡慕那些在金字塔顶端的人，我喜欢在金字塔底端筑牢基底，这比任何工作都重要。”在他看来，中国人口众多，并不缺踢球的孩子，缺的是发现“苗子”的慧眼和成就“天才”的伯乐。

除了在青训基地培训小球员，今年以来，潘蒂奇每周还要参加天津市足协组织的“外教下基层”活动，到诸多天津学校为小学生们上一场别样的足球课，广受师生欢迎。天津市河东区凤凰小学副校长李博说，外教们用先进的足球理念和轻松有趣的教学方式，给学生们带来不一样的足球体验。

在潘蒂奇看来，“外教下基层”活动还有更重要的意义——不仅在更广阔的中国基层推广足球，扩大足球人口，还能发现一些被“淹没”的足球“遗珠”，扩大中国足球的选材面。

亚历山大·潘蒂奇（右）在天津市静海区华康街道第一小学指导小球员进行足球盘带（3月6日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

亚历山大·潘蒂奇（右）在天津市静海区华康街道第一小学指导小球员进行足球盘带（3月6日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

“我确信自己所做的一切非常有价值，我对中国足球的未来充满信心。”潘蒂奇不断延续着自己的合同期限，他说自己已经习惯并深爱着在中国的工作和生活。

前不久，潘蒂奇的妻子来天津生活了一个月，她对中国的一切也很感兴趣，兴奋地表示要把女儿也带来中国团聚。天津，已然成为潘蒂奇在塞尔维亚之外的又一个家。

潘蒂奇因足球与中国结缘，他还希望足球发挥更大的桥梁作用，促进中国与塞尔维亚的友谊与交流合作。

潘蒂奇的愿望正在变成现实。2022年底，天津与塞尔维亚首都贝尔格莱德开通直航航班，双方交往更加便捷。如今，新聘请的两名塞尔维亚籍足球青训教练已经来到天津工作，潘蒂奇又多了两位“老乡”。天津市足协也组织多批青少年运动员前往塞尔维亚交流学习，双方还签订了足球合作协议。

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（中）在训练结束后与他的塞尔维亚“老乡”米尔科·拉多万诺维奇（右）和阿伦·查卡拉一起走出训练场（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

在天津市足协青训基地，亚历山大·潘蒂奇（中）在训练结束后与他的塞尔维亚“老乡”米尔科·拉多万诺维奇（右）和阿伦·查卡拉一起走出训练场（4月23日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

“聘请塞尔维亚高水平教练来津执教，派出青少年球员前往塞尔维亚交流学习，这既是天津‘走出去、请进来’的足球发展思路，也是中塞互相成就的具体写照。”天津市足协副主席、秘书长崇勇说，塞尔维亚友人在助力中国“足球梦”的同时，也因足球成就了他们的“中国梦”。

(责编：艾雯、崔译戈)

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