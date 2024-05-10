新华社北京5月9日电 题：踏上构建新时代中塞命运共同体新征程

辛识平

这一幕令人动容：在塞尔维亚总统武契奇为习近平主席举行的隆重盛大欢迎仪式上，1.5万名塞尔维亚民众挥舞中塞两国国旗，对远道而来的贵客表示最热烈的欢迎，雷鸣般的掌声、欢呼声此起彼伏，经久不息。掌声中有真情流露，更有人心所向。站在新的起点上，中塞铁杆友谊愈加牢固，中塞关系迎来更加光明的发展前景。

时隔8年，习近平主席再次对塞尔维亚进行国事访问，意义重大。两国元首共同签署联合声明，宣布构建新时代中塞命运共同体，实现了中塞关系新的伟大历史跨越。双方签署或达成一致的合作文件多达28项，涉及基础设施、信息通信、电子商务、文化等多个领域。从武契奇总统率多位重要政府高官赴机场迎接，到为习近平主席举办盛大欢迎仪式，“前所未有的特殊安排”体现着塞尔维亚对中国和中国人民的真挚情感。跟随习近平主席的访问足迹，我们深刻体会到：中塞两国并肩携手，踏上构建新时代中塞命运共同体新征程。

从8年前塞尔维亚成为中国在中东欧地区首个全面战略伙伴，到如今塞尔维亚成为首个同中国共同构建命运共同体的欧洲国家，无不体现出中塞关系的战略性、特殊性和高水平。此访期间，习近平主席同武契奇总统就中塞关系和双方共同关心的问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。构建新时代中塞命运共同体是中塞铁杆友谊的升华，也代表了双方共同的价值理念和目标追求。突出两国关系的战略性，把握双边关系大方向，坚定支持彼此核心利益和重大关切，中塞命运共同体建设的政治基石就会更加坚固。

中塞在交通和能源基础设施等传统优势领域合作硕果累累，高质量共建“一带一路”合作成效喜人，中塞自由贸易协定将于今年7月1日生效。继续推进领域广、质量高、效益好的务实合作，共同运营好两国合作大项目，打造更多“小而美”的民生项目，不仅能为彼此经济社会建设提供坚实助力，也将成为推动经济全球化普惠包容发展的生动实践。

中塞合作有强劲动力，更有巨大潜力。习近平主席宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项务实举措，涵盖传统合作领域，也旨在打造双边关系新的增长点。从扩大各领域人员往来，到全面深化文化、教育、体育、旅游、地方合作；从加强党际交往和治国理政经验交流，到坚持公平正义，共同反对霸权主义和强权政治……发扬两国关系的创新性，进一步夯实民意根基，中塞互利合作就会不断深化，实实在在造福两国和两国人民。

从历史迈向未来，中塞两国风雨同舟、命运与共，新时代中塞命运共同体建设大有可为，中塞铁杆友谊必将谱写新篇章。

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