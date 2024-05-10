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埃尔韦·勒穆瓦纳：很开心让中国朋友遇见法国文化

2024年05月10日08:38 | 来源：中国新闻网
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中新社北京5月9日电 题：埃尔韦·勒穆瓦纳：很开心让中国朋友遇见法国文化

作者 苏婧欣

“这是我第一次来798，街上的每一栋建筑都拥有丰富多元的文化产品。”法国国家家具管理馆馆长埃尔韦·勒穆瓦纳近日接受中新社记者采访时说，他很高兴看到中国朋友对法国文化感兴趣，中国也同样吸引着法国公众的目光。

2024中法文化旅游年首场特展“遇见拿破仑：消失的宫殿”正在北京798艺术区举办。作为该展主要出借方法国国家家具管理馆的馆长，勒穆瓦纳日前来到北京出席开幕式。

4月13日，观众参观“遇见拿破仑：消失的宫殿”展览。 苏婧欣 摄

4月13日，观众参观“遇见拿破仑：消失的宫殿”展览。 苏婧欣 摄

作为庆祝中法建交60周年的重点项目之一，本次展览在布展阶段便汇聚来自中法双方的共同努力。如何跨越遥远的距离将展品安全运送至中国，成了勒穆瓦纳不得不思考的问题。

“运送艺术品是非常精细的工作。”勒穆瓦纳说，他们在与中国伙伴商议后，选择了一家专业运输公司。在装箱前，法方工作人员为每件展品写了详细的“状态报告”，随后将它们精心包装，放在定制的板条箱内用飞机运至中国。“到达北京后，拆开包装的展品被摆放在专门设计的展台上，并配有保护罩，以防意外发生。”

4月13日，一名中国小朋友用手机拍摄保护罩内的文物。 苏婧欣 摄

4月13日，一名中国小朋友用手机拍摄保护罩内的文物。 苏婧欣 摄

为满足历史文物的保存需求，展厅温度被设置得很低。有不少中国观众在自己的社交媒体账号上把“多穿衣服”写进逛展攻略。

走进展厅，首先映入眼帘的是一尊带裂痕的拿破仑大理石胸像，它表面碎裂且带有灼烧痕迹。勒穆瓦纳说，这件展品损毁于1871年杜乐丽宫的一场烈火，它提醒人们法国在19世纪经历的多次革命，也能引起人们对于时间流逝的思考。

从勒穆瓦纳的专业角度来看，虽然拿破仑往往因其军事成就被人们铭记，但他同时也是一位建筑师与装饰家。“他让最优秀的艺术家重新装饰了他所有的宫殿。”

在众多展品中，一幅名为“亚细亚”的挂毯模板吸引了中国观众的视线。勒穆瓦纳介绍，这幅和另外三幅分别代表欧洲、非洲和美洲的挂毯为一组，共同陈列在杜乐丽宫的狄安娜大厅中，“它展示西方对未知世界的好奇心。骆驼、香炉等一些象征性物品代表亚洲，但它是一个梦想中的亚洲，而不是真实的亚洲”。

4月13日，观众拍摄挂毯模板，左图为“亚细亚”，右图为“欧罗巴”。 苏婧欣 摄

4月13日，观众拍摄挂毯模板，左图为“亚细亚”，右图为“欧罗巴”。 苏婧欣 摄

作为一名热爱艺术的法国人，北京798艺术区浓郁的文化氛围给勒穆瓦纳留下深刻印象。798文创商品店中一些带有法国元素的创意产品引起他的关注。

勒穆瓦纳说，很高兴看到中国朋友对法国文化感兴趣，他也很开心中国朋友可以通过这个展览遇见法国文化。“同样，中国这个有着千年历史的庞大国家，也吸引着法国文化界。”

(责编：艾雯、崔译戈)

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