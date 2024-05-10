新华社北京5月9日电 题：中国在推动国际人道事务合作方面具有重要影响力——访红十字国际委员会总干事柯邱鸣

新华社记者王宾、曹嘉玥、董博婷

“中国在推动国际人道事务合作方面具有重要影响力。”红十字国际委员会总干事柯邱鸣8日在京接受新华社记者专访时表示，期待同中国在推动国际人道事业发展、促进国际人道法实施等方面继续加强合作，共同为推动世界和平发展进步贡献更大力量。

柯邱鸣曾于2021年至2023年期间任红十字国际委员会主席中国事务个人特使、东亚地区代表处主任，并于今年4月就任红十字国际委员会总干事。他表示，红十字国际委员会同中国的伙伴关系可以用“紧密”和“相互信任”来形容。

今年适逢中国红十字会成立120周年，柯邱鸣于8日上午在北京出席了相关庆祝活动。“能够见证这一重要时刻，我感到很荣幸，也愿借此机会向中国在人道事业发展方面取得的成就表示祝贺。”他表示，中国红十字事业走过了不凡历程，不仅持续推进自然灾害应对、急救和献血等领域工作，也致力于通过开展国际合作推动人道主义事业发展。

中国是首批加入《日内瓦公约》及其附加议定书的国家之一，始终积极承担国际人道主义责任。

柯邱鸣表示，从驰援土叙强震救灾到推动全球抗疫合作，中国在国际人道事务中发挥着越来越重要的影响力。红十字国际委员会期待同中国为双方合作注入更强动力。

“在当今充满不确定性的世界里，局势越是复杂，危机越是紧张，就越需要对话沟通。”柯邱鸣表示，红十字国际委员会认为，在冲突和武装暴力中，人的尊严必须尽可能受到保护，这与中国文化中的一些理念高度契合。“红十字国际委员会将同包括中国在内的各国一道，呼吁各方提高对相关地区人道主义局势的关注度。”

柯邱鸣指出，在推动各方尊重人道主义精神、实施国际人道法方面，中国发出的声音至关重要。中国倡导各国和平发展、携手进步，这为推动预防和解决冲突提供了新的视角、带来了新的思路。

此次访华期间，柯邱鸣同外交部、中国红十字会、国家国际发展合作署等相关部门和机构负责人就深化合作交换了意见。他表示，期待同中方在物资与资金支持、缓解冲突地区人道主义危机、人员交流等方面进一步展开合作，共同促进国际人道事业发展、增进各国人民福祉。

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