“找呀找呀找朋友，找到一个好朋友……”位于匈牙利首都布达佩斯的匈中双语学校里传来一阵阵中文儿歌声。什么是朋友？中匈两国是友好互信的知己、互利共赢的伙伴、同心互鉴的挚友。中匈友谊代代传，播种在新一代中匈青少年心间。

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