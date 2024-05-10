王 宁

图片从上至下依次为：

国家大剧院外景。

法国波尔多国家歌剧院芭蕾舞团演出照。

国家大剧院制作古诺歌剧《罗密欧与朱丽叶》剧照。

以上图片均为国家大剧院提供

当地时间5月6日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在巴黎爱丽舍宫出席法国总统马克龙和夫人布丽吉特举行的欢迎宴会。习近平主席指出，作为东西方文明的重要代表，中法历来相互欣赏、相互吸引。孔子的思想深刻影响了伏尔泰等人，为法国启蒙运动提供了启迪。上世纪初的留法勤工俭学热潮，则为中国的革命、建设、改革培养了大批人才。今年是中法文化旅游年，相信两国将以此为契机，从彼此文化中寻求更多智慧、汲取更多营养。

由法国建筑师保罗·安德鲁设计的国家大剧院，外形浪漫梦幻，宛若水上明珠。2007年底启幕后，国家大剧院便以艺术为纽带，与法国结下不解之缘。10余年来，我们通过文艺演出、艺术展览和国际论坛等多元交流方式，让中国观众在了解法国文化艺术的同时，不断推动两国艺术机构和艺术家交流对话，为中法文化交流架起一座友谊之桥。

歌剧盛宴，共庆中法建交60周年

今年1月25日晚，法国作曲家、抒情歌剧创始人古诺创作的歌剧《罗密欧与朱丽叶》在国家大剧院歌剧院开启新一轮演出。这部歌剧拉开中法建交60周年庆祝活动的序幕，也成为中法文化旅游年在北京举办的第一项大型活动。

当晚演出由法国文学与艺术军官勋章获得者、指挥家许忠执棒，中法等多国艺术家同台献艺，共同演绎古诺歌剧中动人心扉的浪漫韵味。序曲乐声奏响，大幕升起，简约的纯白色舞台呈现于观众眼前，巨大的弧形线条犹如时空隧道般向远方延伸。据导演斯特法诺·波达介绍，弧线的灵感来自国家大剧院的外观，由近至远组成记忆的通道，所有舞台元素均以环形呈现，寓意一场永恒且周而复始的旅程。

演出大幕缓缓落下时，现场观众的掌声、欢呼声经久不息。法国驻华大使白玉堂说：“今晚，我们相聚在最能代表法中关系创造性和密切性的场所之一——中国国家大剧院。这座汇聚法中建筑艺术结晶的剧院由两国团队共同设计，既是我们合作的标志，也是具有象征意义的安排。”

筑巢引凤，法国艺术瑰宝竞放异彩

中法两国远隔千山万水，孕育出独特绚烂的文化艺术，彼此充满无尽吸引力。自建院以来，国家大剧院便与法国艺术机构联系紧密。在2008年国家大剧院开幕国际演出季，我们与法国图卢兹市政厅歌剧院联合制作出品的经典歌剧《国王》亮相。这部歌剧由法国作曲家爱德华·拉罗创作。为展现作品中“水淹城邦”的舞台奇观，近13吨水从舞台倾泻而下，场面恢弘，至今仿佛仍在眼前，亦成为许多观众心中难忘的经典瞬间。

多年来，我们持续将法国文化艺术瑰宝搬上大剧院舞台，邀请法国巴黎国家歌剧院芭蕾舞团、法国国家交响乐团、法兰西喜剧院、法国里昂国家歌剧院等数十家著名法国艺术院团来华演出，涵盖歌剧、芭蕾舞剧、交响乐、合唱、话剧、室内乐、爵士等多种艺术形式。许多法国戏剧家、法国音乐家的经典作品，如莫里哀的三幕喜剧《无病呻吟》、柏辽兹的浪漫主义杰作《幻想交响曲》、圣—桑的管弦乐组曲《动物狂欢节》和德彪西的钢琴曲《月光》等登上大剧院的舞台，将法国浪漫悠远的文化艺术魅力深深印刻在中国观众心底。5月中下旬，法国波尔多国家歌剧院芭蕾舞团将携芭蕾舞剧《仙女》和《堂·吉诃德》第三幕再度登台献艺，于足尖翩跹中演绎法式梦幻。

在演出交流之外，我们还通过举办国际论坛，为中法艺术机构交流互鉴搭建平台。法国艺术同行们在论坛上的精彩发言给我留下了深刻印象。2019年，国家大剧院首次举办“世界剧院北京论坛”，出席论坛的法国巴黎国家歌剧院代表夏曼宁以“年轻人先锋首演夜”和“第三座舞台”为例，介绍了法国巴黎国家歌剧院如何通过优惠票价、数字直播等手段吸引年轻观众。法国广播电台及其乐团音乐和制作总监米歇尔·奥利尔已经连续三届参加“世界交响乐北京论坛”，奥利尔说：“在这里，我能与世界各地的同行分享经验，汲取养分。中国国家大剧院搭建的交流平台很了不起！”

开放包容，中外文化交流多元务实

为中外文化搭建交流平台，拓宽文明互鉴渠道是国家大剧院重要的文化使命之一。

多年来，我们秉承开放包容的理念，每年按照30%的比例引进国外优秀演出剧目，为世界多元文化搭建展示平台。去年，由国家大剧院倡议成立的“世界剧院联盟”正式揭幕，目前已有来自21个国家的32家艺术机构加入其中。在联盟框架下，我们进一步完善“世界剧院北京论坛”“世界交响乐北京论坛”“台湖舞美国际论坛”常态化交流机制，携手织就全球表演艺术美美与共的精神纽带，推动全球文明倡议在世界文化艺术领域更加深入人心。

长期以来，国家大剧院致力于讲好中国故事，传播好中国声音，增强中华文明传播力影响力。多年来，我们积极推动优秀艺术作品“扬帆出海”，国家大剧院的文化交流走向亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、美洲各地，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。去年4月，国家大剧院管弦乐团首次到访南美，与巴西圣保罗交响乐团联合呈现一场东西文化交融的音乐会。去年12月，我们将自制歌剧《贾尼·斯基基》《没头脑和不高兴》带到新加坡和马来西亚开展巡演，用艺术搭建一座民心相通的绚烂桥梁。

近年来，我们借助科技赋能，发力线上演播，通过国家大剧院的海外传播矩阵，将20多场精彩演出和节目向全球同步播出。还记得“炎黄故事”中国交响作品专场音乐会结束后，一名法国网友的留言让我特别感动。他（她）说：“法国现在是白天，但中国已经入夜。我要向中国朋友道一句‘晚安’！感谢中国国家大剧院团队带来如此美妙的音乐会。”

去年，我曾与白玉堂和法国文化部部长丽玛·阿卜杜勒—马拉克交流。他们充分肯定了国家大剧院为中法文化交流作出的贡献，并邀请中国艺术家赴法参与艺术节。我们希望，在不久的将来，国家大剧院的乐团、合唱团能够赴法国巡演，将精彩的中国作品、中国故事带给更多法国观众。

值此中法建交60周年之际，我相信，两国艺术机构将继续以心相交、以艺相融。国家大剧院也将坚持弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，为中法交流互鉴搭建平台，不断增进两国人民的情感交流与心灵契合，为促进中法关系凝聚更多生机勃勃的力量！

（作者为国家大剧院院长）

《 人民日报 》（ 2024年05月10日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)