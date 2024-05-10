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俄罗斯举行红场阅兵纪念卫国战争胜利79周年

2024年05月10日03:46 | 来源：新华网
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5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京（中）与参与阅兵式的人员握手。新华社记者 曹阳 摄

新华社莫斯科5月9日电（记者刘恺 江宥林）俄罗斯9日在莫斯科红场举行阅兵式，纪念卫国战争胜利79周年。俄国防部长绍伊古和俄联邦武装力量陆军总司令萨柳科夫乘车检阅各方队。俄总统兼武装力量最高统帅普京出席并致辞。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯国旗入场。新华社记者 白雪骐 摄

普京在致辞中说，今天在此共同缅怀俄罗斯先辈们，他们保卫了祖国，粉碎了纳粹主义，解放了欧洲人民。同时向所有反法西斯盟军士兵、抵抗运动成员、地下工作者、游击队员以及中国人民在抗击日本军国主义战争中表现出的勇气致敬。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，军车编队驶过红场。新华社记者 曹阳 摄

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，“亚尔斯”导弹系统编队驶过红场。新华社记者 曹阳 摄

普京指出，今天西方有人试图歪曲二战历史真相，煽动冲突和对立。俄罗斯拒绝任何排他性主张，将尽一切努力防止全球性冲突。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，士兵列队走过红场。新华社记者 白雪骐 摄

约9000名军人、70多件武器和军事技术装备参加了此次阅兵，“伊斯坎德尔”导弹系统、S-400防空导弹系统、“亚尔斯”导弹系统等武器装备均亮相。“俄罗斯勇士”和“雨燕”飞行表演队成员驾驶战机飞跃红场上空，为阅兵式画上句号。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，女兵列队走过红场。新华社记者 白雪骐 摄

同一天，圣彼得堡等20多个俄罗斯城市也举行了阅兵式。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，苏-25攻击机编队在红场上空飞过。新华社记者 白雪骐 摄

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，士兵列队走过红场。新华社记者 曹阳 摄

1945年6月24日，苏联首次在红场举行纪念卫国战争胜利的阅兵式。苏联解体后，俄罗斯自1995年起，在每年的5月9日举行卫国战争胜利日阅兵式及系列庆祝活动。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯国防部长绍伊古（前）在阅兵式上检阅部队。新华社记者 白雪骐 摄

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，鼓手编队走过红场。新华社记者 白雪骐 摄

(责编：胡永秋、杨光宇)

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