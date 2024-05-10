新华社联合国5月8日电（记者 王建刚）作为第五届中国品牌走进联合国系列活动的重要环节，“2024年企业全球化与可持续发展论坛”8日在纽约联合国总部召开。20余家中国企业齐聚一堂，分享中国品牌秉持可持续发展理念并发展壮大的故事。

参会企业涵盖汽车制造、网络科技、新能源、高端制造等行业。企业家代表分享了他们在各自领域探索创新和践行社会责任的品牌发展故事。来自联合国经济及社会理事会可持续发展办公室、联合国经济和社会事务部、联合国记者协会等部门官员以及中美企业和媒体代表出席论坛。

“中国品牌创新发展工程”秘书长、中小企业合作发展促进中心品牌办公室常务副主任李楠在发言中说，在即将到来的第八个中国品牌日，中国企业家们站在联合国舞台向世界讲述中国品牌故事，展现中国企业的社会责任。

联合国区域间可持续发展高级顾问格伦·霍兹表示，欢迎中国企业家在联合国分享中国品牌故事，希望未来有更多中国品牌走进联合国。

当天，企业家共同签署了《中国品牌联合国宣言》，承诺在未来的经营中，将继续以诚信创新为基石、以环保节能为原则、以可持续发展为理念，勇于承担社会责任，传承中国优秀文化，维护中国品牌的国际形象。

每年5月10日是中国品牌日，今年中国品牌日主题为“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。

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