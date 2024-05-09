新华社布达佩斯5月9日电 专访｜中国投资助力匈牙利经济加速发展——访匈牙利投资促进局负责人约·伊什特万

新华社记者陈浩 康逸 李超

匈牙利投资促进局负责人约·伊什特万日前接受新华社记者专访时说，匈牙利2023年吸引外国直接投资总额130亿欧元，比上年翻了一番。其中，来自中国的投资发挥积极作用，正助力匈牙利经济加速发展。

据匈牙利投资促进局发布的数据，中国去年对匈牙利直接投资为76亿欧元，占匈牙利吸引外国直接投资总额的58%，创造就业岗位超过1万个，这也是继2020年后中国再次成为匈牙利最大外资来源国。

约·伊什特万说，经过多年努力，匈牙利“向东开放”战略已开花结果。在这一政策引领下，匈牙利与东方国家的经贸往来愈加紧密，特别是与中国的合作逐步加深。得益于匈中友好关系，越来越多的中国企业来匈牙利投资兴业。

约·伊什特万强调，匈牙利良好的营商环境为中企发展提供了便利，匈牙利的公司税在欧洲是比较低的。同时，匈牙利作为东西方技术交汇的桥梁，助力西方汽车制造商和中国电池制造商实现协作，各展所长。匈牙利在地理位置、物流网络发展和布局以及劳动力等方面的优势，都在企业投资决策过程中发挥着重要作用。

约·伊什特万说，汽车制造业以及与之相关的整个供应链在匈牙利经济中具有举足轻重的地位，创造了大量就业岗位，对匈牙利经济发展有着深远影响。

他强调，匈牙利投资促进局的重要职能之一就是引导新投资者到匈牙利仍有大量劳动力储备的地区投资。因此，匈方非常高兴地看到，比亚迪最终选择在匈南部城市塞格德投资设厂。

约·伊什特万说，他相信中国经济将继续蓬勃发展，“我们期待中国进一步加大对匈牙利的投资”。

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