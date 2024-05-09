新华社北京5月9日电（记者董博婷）记者9日从国家档案局获悉，在日前召开的联合国教科文组织世界记忆项目亚太地区委员会第十次全体会议上，由我国国家档案局申报的“成都老茶馆相关档案”“徽州千年宗姓档案”“德格印经院院藏雕版”三项档案文献，成功入选《世界记忆亚太地区名录》。

入选的“成都老茶馆相关档案”收录了1903年到1949年期间与成都老茶馆相关的档案文献资料，有手稿、业务文件、图表、照片、印刷品等，共6345件。该组档案文献反映了老茶馆日常经营、行业管理、商品贸易、文化交流的多元功能，是研究以成都为代表的中国近现代城市经济、社会和文化历史发展的珍贵史料。

“徽州千年宗姓档案”则是记录徽州民间社会千年来宗姓源头世系、人居环境、族规家训、名人传记、财产权属、艺文著述等的民间档案。本次申报的档案共427部、2235册，涵盖宋、元、明、清、民国时期的宗姓档案，反映了“汉字文化圈”国家、地区的宗姓文化，是历史研究的珍贵档案。

德格印经院始建于1729年，是我国藏族聚居区三大印经院之一。该院的雕版印刷工艺流程复杂、分工精细、管控严格，在人类雕版印刷史上占有独特地位。目前，全院完整保存雕版档案325520块，包括古印版和画版，主要雕刻于18至20世纪中旬，囊括了十一世纪以来的各类重要藏文经典文献，内容涵盖传统文化的各个方面。

世界遗产分为文化遗产、自然遗产、记忆遗产等六项。“世界记忆项目”是联合国教科文组织于1992年启动的文献保护项目，旨在促进文化遗产保护利用，提高人们对文献遗产重要性的认识，每两年评审一次。包括本次会议入选的3项在内，我国迄今已有17项档案文献遗产成功入选世界记忆亚太地区名录。

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