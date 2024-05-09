新华网贝尔格莱德5月9日电（记者陈文仙 石中玉）紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）董事长陈景河日前在贝尔格莱德接受新华网记者专访时表示，塞尔维亚是紫金矿业全球化发展战略的重要增长极，公司将继续坚守共同发展和“绿水青山就是金山银山”的理念，不断为打造中塞合作典范贡献“紫金力量”。

紫金矿业董事长陈景河在中塞媒体智库研讨会上发言。记者 李颖 摄

从5年多前紫金矿业接手塞尔维亚博尔铜矿到现在，矿山活了，环境好了，百姓乐了，城市兴了。

作为典型的资源型城市，塞尔维亚东部城市博尔市因铜而兴，也因铜而痛。由于设备更新滞后和管理缺失等原因，博尔铜矿公司一度濒临破产。2018年，紫金矿业通过国际招投标成功中标博尔铜矿，以增资方式投入3.5亿美元，获得博尔铜矿公司63%股份，在当年12月接手后，进行大规模的技改扩建。

陈景河说，博尔铜矿只用了一年时间就迅速扭亏为盈，这与紫金矿业引入先进的技术和管理是分不开的。“入驻博尔铜矿后，这座百年老矿发生了翻天覆地的变化，重获新生，博尔市也因此被带活，重新焕发出了勃勃生机。”

目前，紫金矿业在塞尔维亚共有2个矿业投资项目，也是共建“一带一路”的重要项目，这两个项目均在博尔州，即塞尔维亚紫金铜业有限公司博尔系列铜矿与塞尔维亚紫金矿业有限公司丘卡卢·佩吉铜金矿项目。

图为塞尔维亚紫金矿业有限公司丘卡卢·佩吉铜金矿办公区外景。（图由紫金矿业提供）

据陈景河介绍，紫金矿业已投入45亿美元用于塞尔维亚博尔铜矿和丘卡卢·佩吉铜金矿的并购和技改建设，是当年承诺投资12.6亿美元的3倍以上。

目前，两个项目的工业总产值已占塞尔维亚国内生产总值约3%。陈景河表示，紫金矿业为塞尔维亚相对落后的东南部经济社会发展做出了重要贡献，为塞尔维亚直接或间接贡献近万个就业岗位，雇佣的当地员工工资水平超塞尔维亚社会平均工资45%以上。

紫金矿业在塞尔维亚高度重视环境保护和生态修复，全面推进绿色矿山建设。紫金矿业接手博尔铜矿后采用现代化技术，按照欧洲标准打造“绿色矿山”，不仅挽救了塞尔维亚濒临破产的国有矿场、促进了当地经济发展、增加了民众收入，还显著改善了博尔市的污染痼疾。

陈景河表示，在接手博尔铜矿后，紫金矿业一直花大力气解决此前企业遗留下来的环境问题，由合资公司累计投入超2亿美元用于环保和生态治理。

丘卡卢·佩吉铜金矿是本世纪新发现的全球十大铜矿之一。在建矿伊始，紫金矿业就按照塞尔维亚“第一座现代化绿色矿山”标准开展建设工作。陈景河说，作为一座年轻的矿山，丘卡卢·佩吉铜金矿以先进的环保理念“边开发边复垦”,已累计投入超8,200万美元用于环保与生态治理。

陈景河告诉记者说，紫金矿业还将在矿区周边发展光伏和风电，补充矿区和当地社区的电力需求，而且也在不断推动矿山设备的电动化，使之更加低碳、绿色和节能。

随着共建“一带一路”进入下一个金色十年，陈景河对紫金矿业在塞尔维亚的发展前景充满信心。他说：“公司正加速攻克相关技术和经济难题，推进两大项目新一轮改扩建工程。未来七年，紫金矿业在塞投资规划达40-50亿美元，直接就业总数将突破1万人，力争到2030年矿产铜突破50万吨。”

陈景河表示，紫金矿业将长期深耕塞尔维亚，大力践行“共同发展”理念，将绿色矿业打造成塞尔维亚经济增长的强大引擎，为中塞传统友好转化为更多务实合作成果贡献“紫金力量”。

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