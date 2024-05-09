新华社维也纳5月8日电（记者刘昕宇）“玉兰花开 魅力上海”——上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖代表专场演出8日在维也纳联合国总部举行，十多位京剧、昆曲、越剧、沪剧等不同剧种的白玉兰奖获奖者为各国外交官和联合国职员奉上了一场艺术盛宴。

当天的演出在云南民歌《小河淌水》中拉开帷幕。表演者随后演出了《上天台》《火凤凰》《牡丹亭》《梁祝》《罗汉钱》等中国经典戏剧作品选段，现场观众掌声不断。

上海白玉兰戏剧表演艺术奖评委会副主任、上海市文联副主席谷好好介绍说，此次演出是白玉兰奖设立35年来首次组团出访，演员多为国家级表演艺术家。演出既展现了文脉深厚、意蕴隽永的中国传统戏剧艺术，又体现了海纳百川、兼容并蓄的海派文化。白玉兰奖将继续努力走向世界舞台，不断传播和弘扬中华优秀传统文化，促进中外文化交流与互鉴。

沪剧演员华雯表演了《罗汉钱》选段。她告诉记者，看到台下各国观众聚精会神地观看表演并喝彩鼓掌，她感受到艺术是全世界共通的语言，能在国际舞台上展现上海地方特色剧种令她深感荣幸。

维也纳联合国职员托妮观看了全场表演，在演出结束后迫不及待地上台向京剧演员请教如何挥舞长绸。“我对中国戏曲和中国文化很感兴趣，能在这里看到如此精彩的演出感到非常开心!”

此次演出由中国常驻维也纳代表团和维也纳联合国新闻署主办，是本月6日开幕的2024年维也纳联合国中文日系列活动之一。

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