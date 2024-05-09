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拜登：美国不会为以色列进攻拉法提供武器

2024年05月09日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月8日电（记者邓仙来）美国总统拜登8日表示，如果以色列军队进攻加沙地带南部城市拉法，美国将不会为其提供炸弹等武器，美方此前向以方提供的炸弹被用于杀害巴勒斯坦平民。

　　拜登当天是在接受美国有线电视新闻网独家采访时作出上述表态的。美国有线电视新闻网分析指出，拜登的表态是在为以色列在拉法的军事行动“划红线”，也相当于承认美国在以色列对加沙地带的军事行动造成大量平民伤亡的过程中“扮演了一定角色”。

　　拜登表示，以色列使用美国此前援助的炸弹轰炸加沙地带的人口密集区，造成平民丧生。他说，以军目前的行动局限在拉法南部、加沙与埃及的边境地带，已经给埃及“制造了麻烦”，但尚未涉及拉法市内的人口密集区。他已明确告知以色列总理内塔尼亚胡和以战时内阁成员，以军如果进攻拉法市内的人口密集区，将无法得到美国的军事支持。

　　拜登还说，美国将继续确保以色列的“铁穹”防空系统等能够有效抵御外来袭击，但以军在未充分保障平民安全的前提下进攻拉法是错误的，美方不会为此提供炮弹等武器。

　　这是拜登首次就美国暂缓向以色列输送部分武器公开发声。据美国媒体日前报道，拜登政府上周决定，暂缓向以色列输送一批武器。

　　美国国防部长奥斯汀8日在国会参议院就国防部2025财年预算申请作证时也表示，目前正在根据拉法局势的发展“重新审查”一些原计划近期输往以色列的军事援助。他说，国防部尚未作出任何最终决定，但“确实暂停并重新评估了一些即将提供的安全援助”。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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