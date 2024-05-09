新华社布达佩斯/北京5月9日电 通讯｜中国和匈牙利扬琴合奏“心相近”

新华社记者张远 陈浩 罗鑫

春日暖阳下，匈牙利首都布达佩斯市郊，一座古老庄园里传出《茉莉花》的旋律，曲调是东方的悠扬婉转，音韵透出别致韵味。

演奏者赫伦萨·维克托利亚是世界扬琴协会主席。她用“匈牙利扬琴”辛巴龙演奏这首中国民族乐曲，充分体现这种乐器的特点——低音浑厚、高音明亮。

辛巴龙是一种匈牙利传统击弦乐器。同是梯形结构，同用击槌，辛巴龙的外形很容易让人联想到中国民族乐器扬琴。辛巴龙和中国扬琴同属“世界扬琴大家族”。

“辛巴龙和中国扬琴有共同的祖先。”赫伦萨说，经过数千年演变和不同文化影响，如今不同地区的扬琴形态大小、音域广度不一，演奏技法也不尽相同。

中国著名扬琴演奏家项祖华曾将扬琴分为三大类：中国扬琴体系、西亚南亚扬琴体系、欧洲扬琴体系。欧洲扬琴体系的代表就是辛巴龙。

赫伦萨告诉记者，1991年，世界扬琴协会在匈牙利注册成立后，欧洲、亚洲、大洋洲、美洲等地的扬琴演奏家举办交流会、共同演出，世界各地的“扬琴家族”演奏家相聚一起，相互学习借鉴。

在中国音乐学院的扬琴教室里，摆放着一台辛巴龙，由匈牙利李斯特音乐学院的辛巴龙教师相赠。扬琴专业的几名学生不仅会演奏中国扬琴，也会演奏辛巴龙。

中国音乐学院教授、扬琴演奏家李玲玲说，中国扬琴和辛巴龙虽然在时间和空间上彼此相隔，但技法至今仍然相通。“器乐艺术既有鲜明的民族性，也有广泛的世界性。”

在李玲玲看来，扬琴是古丝绸之路上的“代表性音乐符号”，扬琴的器乐发展流播史也是丝绸之路文明交流史的缩影。一些学者从史料考证，扬琴传入中国有两个主要途径，一是通过陆上丝绸之路从中亚传入中国，二是从欧洲经海上丝绸之路传入中国南方沿海地区。

“中国扬琴起初叫洋琴。”李玲玲介绍说，在中国发展数百年间，扬琴成为民族乐团中的重要乐器，也是琴书、民间说唱、戏曲表演中常见的伴奏乐器。

今年3月，作为中国与匈牙利建交75周年的活动之一，《扬琴之韵 中匈之情》音乐会在重庆举行。从《茉莉花》到《查尔达什舞曲》，赫伦萨和李玲玲用辛巴龙和中国扬琴奏响“和合之声”。

忆起那次演出，李玲玲说，音乐是一种共通的语言，可以在不同民族和文化之间促进心灵交流。她感到自己演出时“不仅是一名演奏者，更是中外交流的使者”。

赫伦萨向记者展示了她演出时携带的一个木盒，里边摆放着各式扬琴的击槌，由不同国家的扬琴演奏家赠送。“材质不同，敲击的音色也不同，用于演出不同风格的曲目。”

演奏匈牙利或欧洲风格的曲目时，赫伦萨习惯用匈牙利传统击槌，质地坚硬且有一定重量。演奏《茉莉花》等乐曲时，赫伦萨使用竹质击槌，富有弹性，体现东方作品的音色韵味。

赫伦萨说，每个民族的音乐都有自己的独特之处，这些特点可以启发人们创造新的音乐。“同理，不同文明的交流互鉴也让各种文明共同进步发展，焕发出新的生命力，使我们的世界更加多彩。”（参与记者：淡然、庞元元、宿亮、郑开君）

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