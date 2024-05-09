5月8日，“法兰西巡逻兵”飞行表演队在火种欢迎仪式上表演。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

新华社马赛5月8日电（记者肖亚卓）在法国总统马克龙以及现场超过10万名观众的见证下，巴黎奥运会火种8日抵达法国南部港口城市马赛。9日起，巴黎奥运会火种将开启在法国本土的传递。

5月8日，法国本土第一棒火炬手、2012年伦敦奥运会游泳冠军弗洛朗·马诺杜（中）手持火炬从“贝勒姆”号帆船上走下。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

中午约11时，承载着奥运火种的“贝勒姆”号帆船抵达马赛港口附近海域。超过1000艘各类船只在海面迎接火种的抵达，并伴随“贝勒姆”号沿着马赛老港附近沿岸进行海上巡游。

傍晚时分，伴随着现场观众高唱法国国歌《马赛曲》，“贝勒姆”号缓缓驶进港口，著名的“法兰西巡逻兵”飞行表演队从港口上空呼啸而过，先后展示了奥运五环与法国国旗的图案。

在“贝勒姆”号靠岸后，马赛交响乐团开始演奏巴黎奥运会主题曲《巡游盛典》。约19时30分，2012年伦敦奥运会游泳冠军弗洛朗·马诺杜作为在法国本土的第一棒火炬手，手持火炬从“贝勒姆”号上走下，象征着奥运火种正式登陆法国。

5月8日，法国总统马克龙出席火种欢迎仪式上表演。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

“我们非常自豪。”马克龙说，“火炬已经抵达法国的土地，奥运会也正式走进法国人民的生活中。”

马诺杜走下帆船后将火炬交接给另一位出生于马赛的法国残奥短跑运动员南泰南·凯塔，由她将火炬传递给马赛本土说唱歌手朱利安·马里（艺名“JuL”），由后者点燃火种台。

5月8日，马赛本土说唱歌手朱利安·马里（艺名“Jul”）点燃火种台。新华社发（朱利安·马蒂亚摄）

巴黎奥运会火种于4月16日在希腊古奥林匹亚成功采集，在完成希腊境内的传递后，奥运火种于4月26日由希腊奥委会正式交给巴黎奥组委，并于次日从雅典的比雷埃夫斯港启航出发前往法国。

值得一提的是，此次用于承载奥运火种的“贝勒姆”号建于1896年，正是首届现代奥林匹克运动会在希腊举行的年份。

自9日起，奥运火炬将开启在法国境内及海外部分的传递。7月26日，奥运火种将在巴黎点燃奥运主火炬台。

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