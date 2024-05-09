当地时间5月8日，国家主席习近平和塞尔维亚总统武契奇共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。塞尔维亚成为首个和中国共同构建命运共同体的欧洲国家。一起跟随人民网记者，了解更多幕后故事。

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