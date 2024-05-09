人民网讯 5月7日，以“开拓创新、提质增效，奋力开创对外承包工程行业发展新局面”为主题的2024对外承包工程行业发展大会开幕。本届大会旨在总结行业取得的成绩，全景展现行业发展趋势和前景，凝聚业界共识、汇聚发展合力，共同探寻行业创新发展的新路径、新模式，携手开创高质量发展新局面。

会议现场。主办方供图

中国对外承包工程商会会长房秋晨作“2023对外承包工程业务总结、发展形势及工作建议”报告。房秋晨表示，面对当前错综复杂的国际环境，行业企业需要保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，努力在危机中育新机。希望政府主管部门进一步加大对行业的政策支持，加强对重点市场和项目开发的政策指导，支持行业商协会开展行业自律工作；金融机构要进一步加大对境外“投建营一体化”以及绿色、低碳、数字等新业态项目的金融产品创新；广大会员企业在运作合作项目的同时，统筹好规模、质量和效益，打造建筑工业化、绿色化、数智化等核心竞争力，切实提升资源整合和属地化经营管理能力。

本届大会暨中国对外承包工程行业发展论坛为期两天，设置“政策解读与业务分析、榜单发布”“效益优先、创新驱动，凝心聚力共谋发展新蓝图”“产业合作助力打造对外承包工程全产业链竞争新优势”“发挥设计咨询引领作用，引领行业绿色可持续高质量发展”四个部分。

会议还发布了《中国对外承包工程发展报告2023-2024》、2023年度中国对外承包工程企业排名、2024年度对外承包工程行业A级企业以及重点国别市场中国承包商推荐名单。

据了解，这是中国对外承包工程商会连续第七年举办的行业盛会，来自商务部、国家发展改革委、国资委等政府主管部门，中国进出口银行、中国信保、新开发银行等金融机构，中建集团、中国化学、中交集团、中国电建、中国能建等会员企业及上下游企业等业界代表共500余人参会。

(责编：刘叶婷、杨牧)