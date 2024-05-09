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“茶和天下·雅集”——“品藏茶观西藏”文旅交流活动在曼谷举办

2024年05月09日10:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月8日电 （记者刘慧）5月8日，由曼谷中国文化中心、中国驻曼谷旅游办事处以及西藏自治区文化和旅游厅联合主办的“茶和天下·雅集”——“品藏茶观西藏”文旅交流活动在曼谷成功举行。中国驻泰国大使韩志强，中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌，联合国科教文组织驻曼谷代表处主任金秀贤，泰国旅游与体育部旅游厅副厅长温什，曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华等出席活动。

韩志强在致辞中谈到，茶起源于中国，盛行于世界，不仅给人们味觉上的满足，更带来身心的慰藉。茶文化蕴含了东方优秀的哲学思想和生活智慧，更传递了交流交融、和谐共生的精神内涵，茶文化的推广将积极助力世界和平与发展。独特的地理位置和气候条件，让中国西藏的茶与众不同。今天不仅可以品尝西藏的美茶，还可以近距离接触藏香、藏服等国家级非遗文化，深入了解蒸蒸日上的中国西藏社会与经济的现代化发展，希望泰国朋友走进雪域高原，亲身感受西藏的发展变化和无穷魅力。

观众在体验藏服。曼谷中国文化中心供图

观众在体验藏服。曼谷中国文化中心供图

温什在致辞中表示，泰中友谊源远流长，有很多值得分享的珍贵回忆。我们吃中国菜、喝中国茶，共同庆祝重要节日，现在“泰中一家亲”迈入“免签时代”，两国关系更加紧密。他认为，泰中互为重要客源国，免签让两国民众互访更便捷、民间交流更密切，旅游业的蓬勃发展，也有利于推动社会经济的全面发展。希望两国加强文化旅游合作，共同提升旅游质量，共庆泰中建交50周年。

观众争相体验酥油茶。曼谷中国文化中心供图

观众争相体验酥油茶。曼谷中国文化中心供图

本次活动特别邀请“中国西藏·扎西德勒”代表团来曼谷进行藏茶的宣传与展示。来自藏区的茶艺人员现场冲泡西藏的红茶、绿茶和砖茶，浓郁的茶香吸引了观众们纷纷驻足。除藏茶外，代表团还带来了于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录的藏香和藏族服饰作交流展示。配合活动同期展出的30多幅摄影作品，不仅展现了布达拉宫、珠穆朗玛峰等闻名遐迩的名胜古迹、自然风景，同时也以诚挚的视角展示中国西藏的民风民俗、生态环保、城镇建设等各方面发展变化的真实现状。

(责编：燕勐、刘慧)

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