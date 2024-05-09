人民网巴黎5月8日电 （记者杨一）“习近平主席在法中建交60周年之际对法国进行国事访问，彰显了法中两国间的友谊和信任。”在中法建交60周年之际，法国路威酩轩集团董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺近日在接受人民网记者采访时表示，路威酩轩将继续致力于深化法中经贸合作，期待从日益密切的双边经贸往来中获得更大发展。

“中国市场是当前全球最具活力的市场之一。”伯纳德·阿尔诺表示，“路威酩轩深耕中国市场30多年来，我对中国经济的信心从未动摇过。过去30多年，我见证了中国在基础设施和城市规划建设等领域的迅速发展，经济社会全面发展为外国企业在华发展创造了充满机遇的经济环境。”2023年，路威酩轩集团在华投资超过5亿欧元。目前，集团旗下企业在中国各地设有品牌店，拥有超过3万名员工。

法国路威酩轩集团董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺。受访者供图

中国经济社会全面发展的同时，给伯纳德·阿尔诺留下深刻印象的还有中国不断对外开放的脚步。他表示，“中国通过举办进博会等方式向外国企业敞开大门。”今年11月，法国将作为主宾国参加第七届中国国际进口博览会。伯纳德·阿尔诺表示，路威酩轩将第五次参加进博会，包括路易威登、迪奥、娇兰、蒂芙尼和轩尼诗等旗下12个品牌的产品将在上海与中国展商和消费者见面。”据介绍，今年路威酩轩集团的展位将深度融合中法文化，重点展示两国企业和艺术家的合作成果。

今年第一季度，中国经济同比增长5.3%。对此，伯纳德·阿尔诺表示，“我们对中国市场具有长期信心，仍将继续加大在华投资力度。”据路威酩轩集团介绍，该集团旗下旅游零售企业DFS迪斐世正与中国合作，在海南三亚亚龙湾建立新购物中心，规划占地面积12.8万平方米、容纳1000多个品牌，预计到2030年将吸引游客超过1600万人次。

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