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中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会

2024年05月09日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩5月8日电 （记者殷淼）5月8日，中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会并发表主旨演讲。瑞中贸易委员会主席佩尔松，瑞典外交部官员、使馆负责经济商务事务的参赞康文，瑞典中国商会会长李洪钟及近30家瑞、中企业负责人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会并发表主旨演讲。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会并发表主旨演讲。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民介绍了中国经济持续向好态势、发展优势和光明前景，指出近日习近平主席与欧盟及相关国家领导人会晤达成重要共识，为中欧企业开展务实合作指明了方向。

瑞中贸易委员会午餐会现场。中国驻瑞典大使馆供图

瑞中贸易委员会午餐会现场。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民表示，中瑞经贸合作基础坚实、潜力巨大、前景可期，中瑞合作不是“风险”，而是双方关系稳定的保障、未来发展的机遇。希望中瑞两国企业共践绿色可持续发展、共赢科技创新合作、共享发展利益蛋糕、共促经贸人员交流，不断开创中瑞经贸合作更美好的未来。

崔爱民还阐明了对“中国输出过剩产能”论的立场并回答了关于双边关系、绿色转型等问题。

(责编：燕勐、杨牧)

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