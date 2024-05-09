人民网马德里5月8日电 （记者许海林、范剑青）当地时间5月8日，“义新欧”中欧班列（义乌—马德里）开行十周年纪念号列车从西班牙首都马德里发车，载着70个标准集装箱的货物奔向中国义乌。这趟列车将途经法国、哈萨克斯坦等共8个国家，行程13052公里，预计5月底抵达目的地。

“义新欧”中欧班列（义乌—马德里）开行十周年纪念号班列缓缓驶出，奔向终点站中国义乌。大卫·阿玛尔摄

经过10年的发展，“义新欧”中欧班列运营线路已经拓展到24条，累计往返运行超10000列，发货量达84万标准集装箱，运送的货物也从最初的小商品，拓展到如今的包含新能源汽车配件、医疗器械等超10万种商品，让中国和欧洲、中亚、西亚等地区的经贸往来、文化交流更加频繁。

“义新欧”中欧班列（义乌—马德里）开行十周年成果展上展出班列运送的各类商品。大卫·阿玛尔摄

中国驻西班牙大使姚敬表示，“义新欧”中欧班列在两国领导人的共同见证下，一步步发展壮大并取得了初步的成果。班列的运营扩大了中西双边贸易规模，特别是回程班列为西班牙特色商品输华开辟了一条新的通路。

义新欧集团合作伙伴德铁货运欧亚有限公司员工与纪念号班列合影留念。大卫·阿玛尔摄

“相知无远近，万里尚为邻。”“义新欧”中欧班列运营方义乌市天盟公司董事长冯旭斌表示，过去10年中，每年从马德里发往义乌的班列数量从最初的两三列增长到如今的200列以上，这一成绩是很多人努力开拓的结果。“义新欧”中欧班列服务完善、高效，通过一张物流网络服务中国的西班牙的贸易，得以让新老两条丝绸之路跨越千年，见证欧亚大陆不同国家和地区间人民的交流融合、共同发展。

西班牙华侨华人协会名誉会长毛峰认为，“义新欧”中欧班列运营的这十年对在西华商有多重意义，其中最重要的就是为华商在当地的转型升级提供了有力支持，让华商有了更多的选择。同时，中欧班列也是华商的一针强心剂，给当地华商带来了更多、更大的信心。

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