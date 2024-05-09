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共建“一带一路”让塞尔维亚百年矿城焕发绿色生机

2024年05月09日08:45 | 来源：央视新闻客户端
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塞尔维亚的博尔市是一座百年矿城。15年前，西方媒体看到博尔陷入衰败，发出“死亡之城”的感叹。但随着共建“一带一路”倡议深入实施，中国企业的投资让这座城市“死而复生”。

博尔市位于塞尔维亚东部，距离首都贝尔格莱德约180公里。120年前，这里发现了丰富的铜矿资源，博尔塞尔维亚国有铜业公司由此成立，原本的小山村迅速发展为城市。

总台记者 余鹏：进入博尔市，首先看到的是矿业大道。这些废弃的采矿装备，仿佛诉说着这座城市的百年变迁。

进入2000年后，因粗放型的管理方式，这家公司一度濒临破产，连年亏损导致整个城市经济活力不足，青壮年劳动力严重流失。

博尔州州长 斯坦科维奇：我们毗邻罗马尼亚和保加利亚，以前有很多人为了谋生移居国外。

不过，这一切随着共建“一带一路”倡议的实施，发生了转变。

2018年，中国紫金矿业集团与塞尔维亚政府签署协议，收购博尔铜矿63%的股份，获得部分矿带开发权利。中国企业接手后，仅仅用了半年时间就扭亏为盈。现在，这个项目的产值占塞尔维亚国内生产总值近3.5%。

中国紫金矿业董事长 陈景河：我们进行了系统的技术改造，利用紫金的管理和技术，进行全面的升级。铜矿从原来的只有4万吨产量，发展到现在，今年超过了10万吨。

带着中国的新技术、新设备、新的管理运营模式，铜矿项目对各矿山和冶炼厂实施全面的技术改造，生产效率大幅提高，生产运营成本不断降低。

总台记者 余鹏：这里是铜冶炼的最后一道工序，成品铜在这里拨片、打包。以往需要100多名工人才能完成的工序，如今在机器人的帮助下仅仅12名工人就可以完成，人力成本节约了90%以上。中国制造的生产线极大提高了生产效率。

薇拉在铜矿项目的人力资源部门负责招聘工作。她告诉总台记者，从2019年至今，项目除了继续留用原来的5000多名员工外，还招聘了3000多名新员工，其中大部分是年轻人。如果算上上下游企业，一共创造了13000个就业岗位。

薇拉：我们平均月薪在13万第纳尔左右（约合人民币8500元），这在塞尔维亚全国来说都是很高的，大概比塞尔维亚平均薪资高50%。

中国企业的加入不仅带来了就业，还带来了“绿色”。以前的博尔，空气中弥漫着刺鼻的味道，矿场附近是光秃秃的矿山和漫天的粉尘。

铜矿项目环境工程师 米里亚纳：博尔铜矿已经存在了100多年，在上世纪70年代和80年代，行走在这座城市，就像是在迷雾中穿行。

中国企业进驻后，采取了与以前截然不同的开采模式，采取“边开采边恢复”的策略，最大限度保护地理形态，减少扬尘。在矿山上，一条白色悬空建筑结构十分引人注目。

铜矿项目环境工程师 杜尚：我们身后这条其实是传送带，是用来传送地下铁矿石的，总长约2公里。最重要的是它是全封闭的，目的是减少扬尘。中国企业给塞尔维亚采矿业带来的新技术，可以使运送矿石的全过程封闭起来，避免有毒物质释放到空气中。

在铜矿冶炼厂，副厂长萨什卡介绍说，项目先后投入了3亿美元用于老冶炼厂改造，烟囱不再冒出黑烟，让困扰博尔市的“烟气问题”彻底成为历史。同时，新系统还实现工业废水100%处理并回收利用，最大限度减少对环境的破坏。

铜矿项目冶炼厂副厂长 萨什卡·塔希奇：通过投资整个项目，我们博尔及其周边地区长达数十年的污染问题得到了解决。“绿水青山就是金山银山”，也成了我们的座右铭。

总台记者 余鹏：在我身后就是冶炼厂，它左边是活跃的露天矿场，这里空气透亮，场地整洁。到了春天，绿草茵茵，鲜花盛开，这里呈现出“绿色矿山”的样貌。中国企业在帮助塞尔维亚提高经济效益的同时，也把高质量可持续发展的理念带到了塞尔维亚，要“金山银山”更要“绿水青山”。

(责编：艾雯、崔译戈)

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