人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国前副秘书长：中欧良性竞争合作定能共赢

2024年05月09日08:42 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网北京5月8日电(陈天浩)5月5日起至10日，中国国家主席习近平对法国、塞尔维亚、匈牙利三国进行国事访问。这是中国国家元首近5年来首次访问欧洲。这次加强政治互信、推动务实合作、深化传统友谊之旅，对推动中国同三国关系以及中欧关系整体发展具有重要意义。

中欧如何持续深化经贸合作及人文往来，携手维护国际和平稳定？对此，联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆(Erik Solheim)接受中新网专访，对中欧经济合作前景予以高度评价。他认为，中欧双方通过良性竞争及共同合作，能够实现共赢。

索尔海姆指出，当前最重要的就是保持中欧经济关系稳定。他建议中国进一步加大对欧洲的投资力度，通过在欧洲建立生产车间，不仅可以促进双方经济的共赢，还可能改变欧洲市场的竞争格局，提升欧洲企业的竞争力。

“各方需要找到互利共赢的方法，”索尔海姆称，“如果欧洲企业能与中国企业在新能源汽车、太阳能、风能等领域展开良性竞争，这将对全球经济产生积极影响。”

索尔海姆举例称，中国市场接纳了特斯拉，这催生了中国本土新能源品牌与国际品牌之间的良性竞争，有助于推动中国新能源汽车产业快速发展。

索尔海姆还提到了“一带一路”倡议为欧洲带来的福祉和利好。他以希腊比雷埃夫斯港及匈塞铁路项目为例，强调了中国对欧洲发展作出的贡献。

“在中方投资下，比雷埃夫斯港成为欧洲最重要的港口之一；而目前中国正在推进的匈塞铁路无论从哪个方面看，都是一项完美的项目，”索尔海姆表示。

最后，索尔海姆表达了他对中欧双方在促进和平方面通力合作的期盼。他指出，就缓和乌克兰危机和平息加沙冲突等地区局势来说，中欧携手维护国际和平稳定，将使这些危机和冲突更容易得到妥善解决。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部