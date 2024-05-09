中新网北京5月8日电(陈天浩)5月5日起至10日，中国国家主席习近平对法国、塞尔维亚、匈牙利三国进行国事访问。这是中国国家元首近5年来首次访问欧洲。这次加强政治互信、推动务实合作、深化传统友谊之旅，对推动中国同三国关系以及中欧关系整体发展具有重要意义。

中欧如何持续深化经贸合作及人文往来，携手维护国际和平稳定？对此，联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆(Erik Solheim)接受中新网专访，对中欧经济合作前景予以高度评价。他认为，中欧双方通过良性竞争及共同合作，能够实现共赢。

索尔海姆指出，当前最重要的就是保持中欧经济关系稳定。他建议中国进一步加大对欧洲的投资力度，通过在欧洲建立生产车间，不仅可以促进双方经济的共赢，还可能改变欧洲市场的竞争格局，提升欧洲企业的竞争力。

“各方需要找到互利共赢的方法，”索尔海姆称，“如果欧洲企业能与中国企业在新能源汽车、太阳能、风能等领域展开良性竞争，这将对全球经济产生积极影响。”

索尔海姆举例称，中国市场接纳了特斯拉，这催生了中国本土新能源品牌与国际品牌之间的良性竞争，有助于推动中国新能源汽车产业快速发展。

索尔海姆还提到了“一带一路”倡议为欧洲带来的福祉和利好。他以希腊比雷埃夫斯港及匈塞铁路项目为例，强调了中国对欧洲发展作出的贡献。

“在中方投资下，比雷埃夫斯港成为欧洲最重要的港口之一；而目前中国正在推进的匈塞铁路无论从哪个方面看，都是一项完美的项目，”索尔海姆表示。

最后，索尔海姆表达了他对中欧双方在促进和平方面通力合作的期盼。他指出，就缓和乌克兰危机和平息加沙冲突等地区局势来说，中欧携手维护国际和平稳定，将使这些危机和冲突更容易得到妥善解决。

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